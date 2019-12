Audero:” Ferrero?È uno che la sua faccia la mette”

Emil Audero, portiere della Sampdoria, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Telenord,

Il rapporto con il presidente Ferrero: “È uno che la sua faccia la mette, non ha maschere, è cosi diretto anche con noi: se c’è da dire una cosa te la dice, se c’è da rimproverarti te lo dice. Quando la squadra non andava benissimo veniva qui e si faceva vedere a Bogliasco. Il presidente in questo periodo ha avuto tante cose da affrontare, forse più fuori dal campo che non proprio di campo, ma il rapporto con la squadra è sempre stato molto schietto e sincero. Non viene a farci sgridate o chissà che, quando è il momento di dire qualcosa lo dice, per il resto è molto riservato”.