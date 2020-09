Atalanta devastante in avanti, in affanno in difesa

L’Atalanta riparte da dove aveva lasciato: la squadra di Gasperini è una macchina da gol. Stavolta ne ha fatti 4 al Torino. Gioco spumeggiante, con continui cambi di fronte che hanno messo in croce i granata. Granata che erano passati subito in vantaggio con Belotti, cui non è bastata una doppietta. Non è tutto oro ciò che luccica però in casa orobica. La squadra lombarda è parsa devastante in avanti, ma fragile in difesa. Un sistema di gioco che spesso portava ad un 2 contro 2 sulla linea di centrocampo.

Mercoledì contro la Lazio, nel recupero della prima giornata un test più attendibile. Il Torino è parso in grande difficoltà.