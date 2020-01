Anche per affluenza al San Paolo il Napoli è in crisi

Come negli anni scorsi, il Napoli chiude anche il 2019 con una molto bassa. Non sono bastati i forti sconti agli abbonamenti ed il San Paolo riportato almeno a livelli dignitosi a fermare il calo di pubblico, accentuato dalle polemiche ultrà per la nuova videosorveglianza ed ai risultati deludenti con Ancdelotti. Il San Paolo al momento è settimo con 31.265 spettatori di media, alle spalle di Lazio, Fiorentina, Roma, Juventus, Milan e Inter. I nerazzurri guidano anche quest’anno la classifica con 63.697 spettatori ma anche il Milan secondo con i suoi 53.917 è vicino a doppiare gli azzurri. Certo, i big-match con Inter e Juve alzeranno probabilmente la media nel prossimo mese, ma la tendenza è in calo. Il match con più spettatori resta infatti Napoli-Brescia con 45.770 spettatori grazie ai prezzi bassi per l’ultima fascia di match stabilita in estate.

Di seguito la graduatoria completa tratta da Transfermarkt: