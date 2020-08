A vedere questa Juve Moggi si starà rigirando nella sua tomba pallonara

Moggi si starà rigirando nella sua (virtuale: lunga vita a don Luciano!) tomba pallonara. Vedere la sua Juve commettere errori da principianti lo fa stare male. Già la scorsa estate aveva avuto un sussulto. Sarri non lo avrebbe mai preso. Non è allenatore da Juve, nel senso che ha un dna decisamente proletario. E poi il suo “marchio” calcistico fa a pugni con la storia della Juve. La forza della società bianconera nel corso dei decenni, è stata sempre quella di fregarsene del resto del mondo. Prendendo Sarri avevano ceduto ad una moda, a pressioni esterne.

Ma prendere Pirlo adesso è un errore ancora peggiore. Si è messa la squadra nelle mani dei calciatori. E’ chiaro che la scelta è stata fatta prima dell’eliminazione dalla Champions. Via Sarri che ha avuto come peggior difetto quello di non essersi integrato col gruppo. Non è stato sostanzialmente mai accettato da giocatori che hanno vinto (quasi) tutto in questi anni. E che non vedevano la necessità di cambiare abitudini. Via Sarri, dentro uno di loro.

Pirlo è stato un grandissimo calciatore, ma come allenatore non ha guidato neanche una squadra esordienti. Sono due mestieri completamente diversi. Per amor di Dio, di calcio ne sa. Ed ha avuto maestri straordinari. Da Ancelotti e Lippi, da Conte ad Allegri. E’ uno che in campo già allenava il resto della squadra. Ma un conto è stare in campo, altro in panchina. Lo scotto del noviziato è inevitabile. Tutti coloro che lo hanno preceduto, anche grandissimi ex calciatori, un po’ di esperienza l’avevano. Zidane e Guardiola avevano allenato le giovanili di Real e Barcellona, lo stesso Mancini prima di prendere la panchina della Fiorentina aveva fatto da secondo alla Lazio. Anche Mihajlovic prima di prendere la panchina del Bologna era il secondo di Mancini. E Montella passò dalla squadra giovanissimi alla prima squadra della Roma. Ma almeno la squadra giovanissimi l’aveva allenata.

E’ chiaro che la scelta di Sarri fu imposta dalla società alla squadra. Quella di Pirlo, diciamo così, è stata concordata. Ma è chiaro che a guidare la squadra il prossimo anno saranno, oltre a Pirlo, Buffon Bonucci e Chiellini. Una cosa del genere Moggi non l’avrebbe mai fatta. Lui non permetteva agli allenatori di mettere becco sul mercato. Figurarsi se avrebbe permesso ai giocatori di scegliere il tecnico.

Un errore che la Juve potrebbe pagare a prezzo altissimo. La verità è che la Juve ha iniziato a perdere colpi nel momento in cui Andrea Agnelli ha pensato di poter fare quasi tutto da solo. La scelta di rinunciare a Marotta da questo punto di vista è sintomatica. Agnelli ha volto CR7 prima, Sarri poi. Avallato da Nedved e Paratici. Adesso si è messo nelle mani dei calciatori. Non è mai una buona scelta.