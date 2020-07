A Barcellona mettono le mani avanti per la super sfida di agosto

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Ignasi Oliva, giornalista spagnolo, direttamente da Barcellona: “Al momento a Barcellona non siamo chiusi in casa, ci è stato consigliato di non uscire, ma non vi è alcun divieto perchè la situazione nelle ultime 24 ore è migliorata.

Umtiti? Il Barcellona lo vuole vendere perché non è affidabile fisicamente. Ha avuto problemi al ginocchio, non si è voluto operare, ma ha preferito cure più blande e così facendo non ha mai risolto il problema. Negli ultimi anni ha giocato 3 partite di fila una sola volta sola ed è chiaro che il Barcellona vuole venderlo, anche perchè il suo stipendio è elevato. Lo venderebbe anche per 20 milioni quest’anno, ma nessuno prenderebbe un giocatore rotto.

Messi è diventato un giocatore più umano, il Barcellona quando non gioca davanti al suo pubblico non riesce a fare bene e poi è una squadra invecchiata. Direi che il Napoli è anche favorito nella sfida di Champions”.