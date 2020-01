Altra vergogna a Roma: a poche ore dal derby nuovo striscione contro Zaniolo

Dopo quelle esposte ieri davanti a Trigoria nuove scritte insultanti, mostrate nei pressi dello stadio, contro la famiglia del giocatore.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it Il giorno dopo, un nuovo striscione contro Zaniolo ad opera degli ultras della Lazio, ancora più insultante di quello esposto ieri davanti ai cancelli di Trigoria. Quello di oggi coinvolge anche la famiglia, già più volte bersagliata nelle ultime settimane e non “risparmiata” neanche dopo il grave infortunio al ginocchio che ha messo fuori causa Zaniolo fino a fine stagione.L’ambiente romano arriva al derby in un clima sempre più bollente che ha vissuto questa mattina l’ennesimo capitolo da dimenticare: lo striscione di oggi è stato esposto in città, in zona Ponte Milvio, non lontano dallo Stadio Olimpico che inizia a riempirsi di tifosi. Come altre volte in passato, il giocatore – che questa mattina ha assistito in Vaticano alla messa celebrata da Papa Francesco – ha già risposto attraverso una story su Instagram. Si spera di non dover aggiungere ulteriori puntate a questa censurabile vicenda.