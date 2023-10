Altafini: Napoli batte il Real!

I tifosi del Napoli faranno i debiti scongiuri, ma l’ex campione brasiliano, vede gli azzurri favoriti sui Blancos.

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, José Altafini, parla del momento Napoli, in previsione Champions:

“Nei miei anni, quando giocavo io, c’erano 80000 persone al San Paolo, tutte le domeniche, una coreografia pazzesca.

Il Real Madrid, al di là dei grandi campioni, credo che si possa battere. Vedo un Napoli che può vincere, in famiglia facciamo tutti il tifo per gli azzurri”

Si sofferma poi sul momento Osimhen, da attaccante e per aver calcato lo stesso campo, Altafini si schiera nettamente dalla parte dell’attaccante nigeriano:

“Meno male che esistono campioni come Victor Osimhen, che non pensa solo ai soldi o alle macchine. Lui ha amore per il Napoli e lo sta dimostrato”

Svela poi un retroscena che lo vide protagonista, ai tempi che indossava la maglia azzurra:

“Mi hanno chiamato core ngrato, ma io non sono andato via spontaneamente. La verità è che il Napoli non mi ha trattenuto”

Il campione ex azzurro, conclude con una sua previsione su questa stagione:

“Nel campionato italiano vince chi riesce a portare a casa, i tre punti con le piccole. Questo sarà un campionato molto strano, succederanno tante altre cose interessanti”

Intanto il Napoli si è rimesso in carreggiata, oppure ha rimesso l’orologio sull’ora giusta, per dirla alla Garcia. La sfida con Ancelotti, al di là dei pronostici favorevoli, dirà quanto il Napoli sia tornato, quello dello scorso anno.

