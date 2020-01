Alta tensione Inter: Lautaro salterà il derby, il club lo multa. E anche Conte, stressato, rischia

Inevitabili le due giornate per l’attaccante, per il tecnico si attende l’esito del referto arbitrale dopo il post gara col Cagliari agitato,se ne scrive in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it Cuore a mille, nervi ancor di più. La serenità non abita più qui, nonostante gli appelli della vigilia. L’Inter s’è avvitata su se stessa. E non se ne fa una ragione. Se vincere aiuta a vincere, non riuscirci disperde energie ancora maggiori. Il terzo pareggio consecutivo è rimasto sullo stomaco e nelle vene. E rischia di restarci ancor di più, con le decisioni del Giudice Sportivo. Vale per Lautaro, ma non solo. L’elenco è lungo: Conte, Berni, Ranocchia, ma pure D’Ambrosio rischiano per quanto avvenuto in un post partita concitato.Tutto è nato con l’espulsione di Lautaro, che dopo il giallo per proteste è tornato vivacemente all’attacco di Manganiello, sia prima sia dopo aver ricevuto il cartellino rosso. Gli eccessi del Toro non sono piaciuti né al tecnico né ai dirigenti: ecco perché l’argentino sarà multato, come da regolamento interno che prevede questo per le espulsioni a causa di proteste. Detto di giocatori e dirigenti, un capitolo a parte lo merita il nervosismo di Conte. Anche il tecnico dopo il fischio finale si è diretto verso Manganiello, chiedendo spiegazioni con grande veemenza. Conte è stato poi portato via da Lele Oriali, pronto (forse) a evitare guai peggiori. Conte non ha vissuto bene il terzo pareggio consecutivo. Già durante il match il tecnico se l’era presa con alcune decisioni arbitrali, protestando platealmente a bordo campo. Dopo il match l’allenatore era su di giri. Fin troppo, tanto è vero che lo staff medico gli ha fornito una pastiglia per un principio di tachicardia. Così, in queste condizioni, si è preferito evitare dichiarazioni, in una situazione emotivamente non serena.