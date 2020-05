Allenamenti, ufficiale il sì al Napoli. Ok anche a Lazio e Roma

Via libera agli allenamenti del Napoli come preannunciato ieri dal governatore campano, Vincenzo De Luca. Una nota dell’Unità di Crisi Regionale fa sapere, infatti: “Per quanto riguarda il Napoli Calcio, è stato già trasmesso al Governo il parere favorevole della Regione allo svolgimento degli allenamenti purchè vengano garantite pienamente tutte le esigenza di tutela sanitaria. Per correttezza di rapporti la Regione ha inteso inviare preventivamente al Governo questa valutazione, sollecitando ad horas la condivisione, per poter consentire la ripresa dell’attività già da lunedì”.Anche Lazio e Roma sono pronte a tornare in campo. Dal 6 maggio infatti nel Lazio sarà consentito l’allenamento in forma individuale anche per gli atleti di discipline sportive non individuali. E’ quanto prevede una ordinanza emessa stasera dalla Regione Lazio. E’ consentito, “l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Coni, dal Comitato Italiano Paralimpico (Cip) e dalle rispettive federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali”. La Roma tornerà ad allenarsi a Trigoria da giovedì 7 maggio. La società lo ha già comunicato ai giocatori dopo aver avuto l’ok dalla Regione Lazio per la riapertura del centro sportivo, ovviamente osservando le strette normative per il coronavirus. “La Roma ringrazia la Regione Lazio per la sensibilità dimostrata nei confronti degli sport di squadra. Dalla prossima settimana i calciatori potranno svolgere visite mediche e allenamenti individuali a Trigoria, osservando le linee guida relative al distanziamento sociale” fa sapere il club giallorosso. fonte Corriere dello Sport