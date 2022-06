Allarme rosso per DeLa: rischia di perdere 95mln

Allarme rosso in casa Napoli. Il presidente Aurelio de Laurentiis deve intervenire immediatamente se non vuole perdere ben 95 mln di euro, che in tempi di tagli al tetto ingaggi per far quadrare i conti, è un errore che non si può permettere.

Il presidente azzurro tanto contestato, anni fà attuò la politica del “Player Trading” ossia acquistare giocatori ad un prezzo modico, farli crescere nella rosa del Napoli e rivenderli sul mercato ad un prezzo raddoppiato se non triplicato. L’obbiettivo quindi era quello di generare delle plusvalenze.

Questo modus operandi, DeLa lo ha utilizzato per numerosi giocatori tra cui: Lavezzi, Cavani, Higuain e Jorginho. Sebbene questa politica fosse corretta per far quadrare i bilanci degli azzurri è stata anche una delle cause per la quale la squadra di Fuorigrotta non è mai riuscita a vincere lo scudetto con la presidenza del patron DeLa.

Al massimo è riuscita in qualche piazzamento in Champions, ma non oltre.

I tifosi azzurri infatti recriminano molto questa scelta da parte del Presidente De Laurentiis, accusandolo di pensare solo al denaro e non alla vittoria.

Ma sembrerebbe che dopo l’emergenza da Covid-19 Aurelio debba cambiare strategia.

Cosa è successo al Napoli di DeLa dopo l’emergenza Covid-19

Infatti se con Osimhen era riuscito a fare il colpaccio, sicuro che i 70 mln sarebbero rientrati con le cessioni di Insigne o Koulibaly, non ha calcolato il fattore a rischio.

Con l’avvento della pandemia, il calciomercato nel 2020 e nel 2021, si è praticamente bloccato. Infatti in quegli anni nessun club ha bussato alle porte azzurre, creando di fatto, un danno al club di DeLA.

Inoltre, come se non bastasse, il Napoli per due anni non è riuscito a piazzarsi in Champions, perdendo di fatto importanti entrate.

Oggi sembrerebbe che qualcosa si sia sbloccato, sebbene molto poco rispetto alle previsioni.

Nemmeno il terzo posto in classifica, la qualificazione in Champions, il lavoro di Spalletti su determinati giocatori come Fabian, Rrahmani, Lobotka e Juan Jesus, sono riusciti ad attirare l’attenzione di club acquirenti.

Nel periodo critico del Napoli, DeLa, ha visto dire addio al club a paramento zero, 4+2 potenziali ‘grasse entrate’: Hysaj, Maksimovic, Insigne, Ghoulam, e forse Ospina e Mertens. Ma non sono questi due ultimi giocatori che ADL deve tenere sotto controllo, bensì sonoKoulibaly e Ruiz.

I due infatti valgono rispettivamente: 40 mln e 55mln, secondo Transfermarkt. Per una somma di 95mln, Aurelio de Laurentiis deve essere particolarmente furbo affinché i due non vadano via a scadenza.

Infatti dalle ultime notizie sembrerebbe che ADL sia pronto a mettere Fabian Ruiz fuori rosa pur di non perderlo gratuitamente, mentre per KK ci sarebbe il Barcellona pronta a sborsare i 40 mln.

Adesso il gioco si fa duro, e ADL sembra essere pronto a giocare.

