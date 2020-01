Allan piace all’Inter. Vecino al Napoli, nessun contatto direttoOltre a Politano-Llorente, altro possibile intreccio di mercato tra nerazzurri e partenopei: Conte spera nel brasiliano e dà il via libera alla cessione dell’uruguaiano

Oltre a Politano-Llorente, altro possibile intreccio di mercato tra nerazzurri e partenopei: Conte spera nel brasiliano e dà il via libera alla cessione dell’uruguaiano.E quanto si legge in questo articolo pubblicato su il Corriere dello Sport.it Un secondo intreccio di mercato tra Inter e Napoli, dopo quello che vede protagonisti Politano e Llorente, potrebbe prendere corpo nei prossimi giorni o, al limite, nei prossimi mesi: Matias Vecino, che piace al club di De Laurentiis, non è più incedibile per i nerazzurri, che fino a tre settimane fa non consideravano l’idea di lasciar partire l’uruguaiano e hanno rifiutato per adesso il corteggiamento dell’Everton. L’Inter, dal canto suo, sta pensando ad Allan del Napoli, ma forse più per il mercato di luglio. Le due piste, allo stato attuale, viaggiano separatamente: tra Napoli e Vecino, per ora, non c’è stato alcun contatto diretto. L’uruguaiano dell’Inter piace anche a Tottenham e Manchester United.