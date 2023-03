Alla sede del Coni Campania presentato il progetto +SPORT

Socializzazione e integrazione dei giovani campani, consentendo a bambini e ragazzi in difficoltà economica di praticare gratuitamente attività sportive, è il progetto che è stato presentato a Napoli il 23 marzo nella sede del CONI Campania. Il progetto +SPORT, promosso da ASC Sport, finanziato dalla Regione Campania con risorse del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, è finalizzato a contrastare la povertà educativa, l’abbandono precoce della pratica sportiva e le difficoltà di tipo relazionale.

La conferenza stampa è stata aperta, in collegamento da remoto, dai saluti del presidente nazionale di ASC, Luca Stevanato e del presidente nazionale del CONI, Giovanni Malagò. Sono intervenuti: il presidente nazionale della FIDAL, Stefano Mei; il vice presidente di ASC, Ciro Improta; il presidente del CONI Campania, Sergio Roncelli; il direttore generale di ASC, Valter Vieri; il project manager di ASC, Marco Visconti; il presidente di ASC Campania, Marco Mansueto; il consigliere della Città metropolitana di Napoli Sergio Colella; l’assessore ad Istruzione, politiche giovanili e politiche sociali della Regione Campania, Lucia Fortini; il delegato allo Sport della scuola di Medicina della Federico II, Carlo Ruosi; il direttore dell’ufficio per la pastorale del Tempo libero, turismo e sport (curia arcivescovile dell’arcidiocesi di Napoli), don Salvatore Fratellanza.

Il project manager Visconti ha ringraziato l’assessore Fortini, a nome di ASC nazionale, per la sensibilità dimostrata nella predisposizione dei bandi relativi al finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza locale. E ha dichiarato che l’ASC prevede di coinvolgere nel progetto almeno 20 società e 200 giovani, che saranno protagonisti di un’esperienza di avviamento allo sport gratuita e multidisciplinare. “Sappiamo bene quanto sia difficile garantire ai nostri giovani un’attività sportiva organizzata e continuativa, che va spesso ad incidere sul bilancio familiare – ha aggiunto Visconti – ma almeno per i prossimi 4 mesi a tutto questo penseremo noi, mettendo in campo tecnici qualificati, attrezzature sportive e voucher da utilizzare presso la nostra capillare rete associativa in Campania”.



Don Fratellanza ha raccontato di avere realizzato un campetto nella parrocchia, proprio perché “è fondamentale tenere impegnati i ragazzi con lo sport, allontanandoli da elementi di negatività come le logiche di strada, ma anche l’isolamento creato dalla tecnologia”. E sul tema l’assessore Fortini, ha sottolineato “l’importanza di offrire ai ragazzi la possibilità di praticare più discipline sportive, consentendo loro di individuare l’attività più adatta alle loro caratteristiche e inclinazioni. Altro obiettivo è contribuire a creare le condizioni affinché sia possibile scovare nuovi talenti” e ha elogiato la valenza del progetto +Sport, annunciando che “saranno stanziati altri fondi e predisposti altri bandi”.



Roncelli ha messo in luce che “il CONI Campania è in piena sintonia con le posizioni dell’ente e supporterà con grande convinzione e determinazione il progetto +Sport”, mentre Mei ha posto in rilievo “l’efficacia del lavoro sinergico che ha visto protagoniste le varie istituzioni coinvolte”. Durante dell’incontro è stato sottolineato come da sempre la partecipazione alle attività sportive produca effetti benefici sullo sviluppo dei giovani e rappresenti uno strumento utile alla promozione di comportamenti socialmente responsabili. Inoltre è stato evidenziato che, sulla base dell’ultima indagine Istat (”Aspetti della vita quotidiana”), in Campania si registra la percentuale più bassa, a livello nazionale, di ragazzi tra i 6 e i 17 anni che praticano sport in maniera continuativa o saltuaria.



Proprio per questo, con l’obiettivo di contribuire ad invertire tale tendenza, il progetto +SPORT consentirà ai bambini e ai ragazzi in difficoltà economica, nelle province di Napoli, Salerno, Caserta e Benevento, di accedere gratuitamente alla pratica di attività sportive, nell’ambito di progetti sportivi assistiti, che favoriranno le opportunità di socializzazione e l’integrazione nelle organizzazioni sportive. In questo modo giovani e giovanissimi, economicamente svantaggiati, potranno essere seguiti e guidati attraverso specifici percorsi di inclusione sociale, che rafforzeranno i legami sociali tra ragazzi e accresceranno il livello di fiducia nelle istituzioni e nelle associazioni sportive.

