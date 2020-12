Alla piscina Scandone ritorna Sveva Schiazzano.

Il Ritorno di Sveva Schiazzano. Al Campionato Regionale Assoluto Open che si è svolto ieri alla piscina F. Scandone di Napoli,

Schiazzano Sveva, classe 1999,

nuota i 400 Mt. stile libero con il tempo di 4’18”26 stacca il pass per i prossimi

Campionati Italiani Assoluti di Riccione e ritorna nel nuoto che conta.

Sveva Schiazzano campionessa prima Sorrentina e poi Italiana di nuoto.

A soli 6 anni comincia a frequentare i corsi di nuoto prendendo parte alle prime gare giovanili con i colori della Ulysse Swimming Sorrento.

Nel marzo 2012 partecipa per la prima volta ai campionati italiani giovanili di Riccione, ottenendo il 6º posto negli 800 stile libero.

Nel marzo 2013 conquista a Riccione per la prima volta, il titolo italiano nei 400 s.l. e l’argento negli 800 s.l.

A settembre dello stesso anno, riceve al Quirinale dal Capo dello Stato Giorgio Napolitano, e dal Presidente del CONI Giovanni Malagò, l’onorificenza di ambasciatrice dei valori dello sport fra i giovani.

Sempre a Dicembre 2013 a Riccione gareggia per la prima volta ai campionati italiani assoluti invernali.

A marzo 2014 ai Criteria, ai primaverili giovanili di Riccione, ottiene l’oro nei 400 s.l. e negli 800 s.l.

Il 25 giugno 2015 conquistata il suo primo oro ai Giochi europei di Baku in Azerbaigian, trionfando nei 1500 m. stile libero.

Nel luglio dello stesso anno, in una delle sue prime esperienze nel nuoto di fondo, chiude ottava nella gara sui cinque chilometri valida per il campionato europeo juniores di nuoto in acque libere, svoltasi a Tenero, in Svizzera.

Continua ad avere il nuoto nel suo cuore fino ad agosto 2018, ultima gara negli italiani assoluti, poi inizia la sua gara più grande vincere il linfoma di hodgkin, che diventa il suo più grande avversario da battere, quello che solo le combattenti più tenaci riescono a vincere con la loro cattiveria agonistica.

E ricomincia daccapo perché lei è una nuotatrice, la sua pelle il suo corpo sono fatti di acqua e solo quando la incontrano diventano un tuttuno.

Ricomincia e ricomincia a vincere nel nuoto che conta, si qualificata ai Campionati assoluti italiani di nuoto nei 400 stile libero.

Esempio e grande speranza per tutti noi.

Lei è allenata da sempre dal grande Marco Veno per o “Nuotatori del Golfo”, squadra sportiva.

Dietro un grandissimo atleta c’è sempre un ottimo allenatore. E loro insieme sono speciali, immensi, assoluti.

Forza Sveva facci sognare ancora con l’ Italia del Nuoto.