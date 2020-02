All’ Ariston l’ omaggio alla napoletanità, con Lucia Cassini.

La 70° edizione del Festival di Sanremo,si impreziosisce per il terzo anno consecutivo di un’inviata speciale per RADIO RDL,Lucia Cassini coadiuvata anche da folto gruppo di pizzaioli partenopei, in veste di “presentatrice” di

“Passeggiando con le Canadesi”, “una Sedia” intonando i versi del brano: “Sulla carrozzella” ed in veste di giurata.L’attrice comica “solista” sarà insignita da tre premi dedicati alla carriera.La co-conduttrice di Amadeus,non s’ improvviserà in tale veste in quanto già nel 1984 presentò l’edizione condotta da Don Lurio,che ebbe come osèpiti altisonanti ospiti Roger Moore e Dustin Hoffman.

Eccellenza campana nel panorama del repertorio napoletano tradizionale,Lucia Cassini, regista,cantante, attrice ed icona dell’allegria,ha mosso i primi passi sin dall’età di due anni nel Salotto Margherita di Napoli,ricevendo le prime nozioni artistiche dal padre pianista e dal nonno e col passar degli anni già da bambina “ricordava il grande Toto” e da qui il soprannome della “Totò in gonnella”,grazie alla poliedricità artistica che da oltre 45 anni,la contraddistingue e battenzandola degna rappresentante, ancora in auge della Macchietta classica napoletana,con il noto attore Vittorio Marsiglia ed il neo aggiunto e strabiliante cabarettistattore Diego Macario.Un’anima jazz,mista ad una guerriera pronta a sfidare tutto e tutti in nome della risata,dell’amicizia e della passione per l’Arte,quella firmata da lei:autentica.

Il suo esordio musicale,risale al 1960 quando inzia ad incidere con la Zeus Record.Ha lavorato con comici,attori del calibro di:Walter Chiari,Pippo Franco,,Leo Gullotta,Gianfranco D’Angelo,Enrico Beruschi e tanti altri grandi del calibro di Vittorio De Sica,Nino Taranto,sua pupilla.Il suo successo internazionale lo deve al compianto Carlo Dapporto, quando si esibì nel 1997 presso il teatro la Chanson in qualità di ultima soubrette del grande Dapporto. scoperto Peppe Grillo,Massimo Troisi, Solenghi. Fondatrice del gruppo storico partenopeo dei “Cabarinieri” gruppo storico di napoli,ha dato i natali a molti suoi colleghi ancora in fase nascente come Peppe grillo,Massimo Troisi nel periodo in cui lavorava molto con Arnaldo Arnaldo Bagnasco.Protagonista di alcuni film importanti firmati dalla regia di Fellini,il regista Nuti, Pingitore al quale deve la sua popolarità,Carmelo Zappulla e Mario Merola con il quale esordì con Bambola,riscontrando un grande successo.Una collezione di successi ed esperienze lavorative di tutto rispetto già da quando spopolò nelle emittenti televisive private come Canale 21, gestita dal marito e nel Teatro comico italiano, con la Rai, Mediaset e nel Teatro comico italiano.Ha girato più di 30 film in varie fiction e serie tv,vincendo l’Oscar delle Regioni.

Ma il suo cavallo di battaglia in stile rap resterà sempre il brano di “Balla Concetta”,uscito nel 1981 inciso con la casa discografica, “Targa” di Vasco Rossi, vendendo 100 mila copie solo in Campania e successivamente in tutta italia e partecipando a trasmissioni come Disco Ring andando come prima in classifica ex-equo con Giò Squillo,brano ancora ballatissimo e attuale ed inciso in quattro lingue e riadattato da una dj australiana incontrata per caso ad Ibiza riscuotendo un grande successo in tutto il mondo.Tra i numerosi riconoscimenti non ultimo quello di essere stata antesignana della violenza sulle donne,proprio grazie alla Bambola.

Una vera forza della natura,una simpatia prorompente ed accattivante.La sua ” artistità” continua ad entusiasmare una vasta platea di fans compresi i giovani grazie alla carica esplosiva di cui è dotata.

La “Renzo Arbore” di Napoli,la “Donna” di Fellini che “Tuona” e continua a sorprender con le sue gag,le sue chicche vere pillole di saggezza per tutti e soprattutto per chi vuole nel mondo dello spettacolo, del varietà e della musica.

Una donna molto concreta e che ama omaggiare i suoi amici con delle serate d’intrattenimento “colto” nella sua splendida ed accogliente dimora.Amica di tutti,solare inarrestabile,che sprigiona gioia e simpatia da tutti i pori,dote rara che non tutti possiedono.Un’artista dai mille colori e sfumature e che rappresenta il fiore all’ occhiello di un”siparietto” meraviglioso, un connubio di amore e cuore che con la sua aria da sbarazzina, si connota come volto storico del Teatro e del cabaret,ancora in auge.

Imma Amato