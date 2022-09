Alfredo Pedulla’: “Lui vuole il Napoli…”

Alfredo Pedullà, tramite il proprio sito. “Quest’ultimo ha voluto e vuole il Napoli con tutte le sue forze, ma quando ha intuito che si sarebbe andato al ballottaggio delle ultime 72 ore ha iscritto i figli a scuola, decidendo di restare a Parigi almeno fino a gennaio”.Il calciomercato estivo è ufficialmente terminato e ora bisognerà attendere gennaio per delle nuove operazioni. Keylor Navas resta un obiettivo di mercato degli azzurri, una trattativa che potrebbe riprendere vita nei prossimi mesi.

Alfredo Pedulla’ poi aggiunge…

Pedulla poi aggiunge, in merito alla possibile operazione che potrebbe andare in porto a gennaio. “Già, perché il Napoli sa che si tratta di una questione di tempo, la soluzione – ripetiamo – piace moltissimo a Navas. Il PSG avrà sul groppone circa 35 milioni lordi fino al 2024, le incomprensioni tra Antero Henrique e Campos continueranno, magari a gennaio il club francese sarà costretto a fare quanto non ha voluto fare negli ultimi 10 giorni di agosto”

