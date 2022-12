Albarella: “La fortuna del Napoli è quella di avere Spalletti. Mi aspetto una cosa…”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Eugenio Albarella, preparatore atletico:

“Faccio sempre fatica a parlare del Giappone perché è stata un’esperienza che ci ha segnato. La loro cultura, la loro disponibilità e la loro voglia sempre di apprendere e di crescere. Dopo anni di crescita prima tecnica e poi tecnico-tattica, oggi il Giappone non è una sorpresa, ma il frutto di investimenti di anni di lavori certosini. Oggi a questo Mondiale forse è la squadra più forte della propria storia. Riescono ad esprimere quella che è la loro cultura di grande resilienza sapendo anche soffrire di squadra.

Sulla ripresa del campionato

Il Napoli ha la fortuna di avere un allenatore che ha l’esperienza del campionato russo che è diviso in due tronconi. In grandi linee mi aspetto una ripresa finalizzata soprattutto ad un recupero degli aspetti nervosi.

Per il Napoli si è avuta l’opportunità di ricaricare le batterie. Per la ripresa di cercherà di recuperare le alchimie che si erano create e che hanno portato allo spettacolo visto nella prima parte di stagione. I numeri sono sotto gli occhi di tutti, quando una squadra riesce a portare a casa 41 punti su 45 e perdendo una sola partita in Champions League, stiamo radendo l’eccellenza.

Partite come quella contro la Juventus e contro l’Inter saranno un’ulteriore indicazione a quelle che sono le ambizioni di questa squdra che non può nascondersi. Da tifosi e addetti ai lavori ci aspettiamo che il Napoli possa ripetere in grandi linee quanto fatto nella prima parte di stagione”.

