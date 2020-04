«Al Vomero molti contagi ma non focolaio»

. Al Vomero «non ci sono focolai ma un aumento del numero dei contagi, siamo intorno ai 130 complessivi tra Vomero e Arenella dall’inizio dell’emergenza». Così all’Adnkronos Paolo De Luca, presidente della Quinta Municipalità di Napoli (che comprende i quartieri Vomero e Arenella), commentando la notizia del «focolaio di contagio nell’area del Vomero» resa nota dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in una sua dichiarazione diffusa oggi. «Ho sentito i vertici dell’Asl e del Distretto – spiega Paolo De Luca – ed entrambi mi hanno riferito che non ci sono focolai, ma un alto numero di contagi. Parlare di focolai mi è sembrato un po’ gratuito, non è nei fatti». Il presidente della Municipalità Vomero-Arenella spiega che «sui numeri siamo intorno ai 130 casi complessivi, non ci sono quindi elementi per parlare di focolai o di pericoli. La nostra Municipalità ospita la zona ospedaliera più grande del Mezzogiorno e quella commerciale tra le più grandi d’Europa, registriamo numerosi concittadini appartenenti alle categorie sanitarie a rischio, il tutto in un territorio con una densità abitativa altissima». Paolo De Luca sottolinea quindi come «non sia il caso di creare allarmismi» ma ribadisce anche che «è bene avere attenzione e continuare a rispettare le norme». Attraverso la sua pagina Facebook, Paolo De Luca rivolge «alla comunità collinare l’invito di restare a casa, di insistere con il distanziamento sociale e l’isolamento domiciliare da interrompersi solo per veri e propri casi di necessità indifferibili».

L’ASSESSORE MENNA. «Dai dati che il Comune riceve ogni giorno dalle competenti autorità sanitarie, non si evince oggi la presenza di un focolaio specifico ma piuttosto una condizione già evidenziata nei giorni scorsi e cioè che il Vomero è il quartiere nel quale si è verificato il più alto numero di positivi, seguito dal quartiere Chiaia». Lo dichiara l’assessore del Comune di Napoli con delega alla salute, Francesca Menna. «Inizialmente questa positività era stata spiegata con la maggiore presenza di professionisti che per lavoro si sono recati in Lombardia e che successivamente, attraverso il contagio ai propri nuclei familiari, aveva contribuito alla diffusione del virus nel quartiere collinare. In questa fase – prosegue Menna – la situazione in città è di certo più omogenea, con una prevalenza maggiore sicuramente in questi quartieri. Le ipotesi vanno dalla maggiore domiciliazione del personale sanitario, al maggior numero di tamponi eseguiti, ma queste ipotesi possono essere avvalorate esclusivamente da studi epidemiologici, che il Comune di Napoli ha richiesto anche attraverso gli esperti chiamati al tavolo per lo studio epidemiologico, di recente istituzione». fonte Il Roma