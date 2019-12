Al Milan è già scattato il domino: Leao in pole, Suso rischia grosso

Ibra rossonero fa salutare Suso?…E wuanto si puo’ leggere in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it Tutti per Ibra, ma Ibra non è per tutti. Stare al passo di Zlatan richiede conoscenze approfondite della materia tecnica – chi non parla la sua stessa lingua sul campo è destinato a fare fatica – nonché una discreta dose di personalità, perché il personaggio mal sopporta chi si nasconde dietro alla sua ombra rassicurante limitandosi a brillare di luce riflessa. Con queste premesse, è normale aspettarsi che equilibri e gerarchie del Milan possano rimodellarsi in maniera quasi naturale.Toccherà a Stefano Pioli e ai dirigenti dell’area tecnica completare l’opera tra scelte di campo e di mercato, e mezza squadra si ritroverà sull’ascensore: si può salire fino al piano Z oppure sprofondare ai sotterranei del progetto. Rafael Leao ha fluttuato tra panchine e gare da titolare senza mai convincere del tutto, ma le poche fiammate spalmate in questi primi mesi di Milan sono state intense abbastanza da posizionarlo in prima fila tra i rossoneri che possono duettare con successo insieme a Ibra. Intanto Krunic prova a guadagnare posizioni su Kessie, mentre Piatek potrebbe essere sacrificato, anche in prestito dato che difficilmente qualche club sembra disposto ad accontentare la richiesta rossonera (35 milioni). Infine, occhio alla posizione di Paquetà: sul brasiliano c’è sempre l’interesse del Psg di Leonardo…