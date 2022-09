Club Ajax lancia allarme Napoli. In vista della prossima sfida di Champions League, il club del tifo olandese ha mandato in maniera preventiva, un messaggio per la gara del 12 Ottobre.

Non camminare per la città di Napoli, con i colori della squadra di Amsterdam

Non viaggiare con bambini piccoli al seguito

Era già accaduto per la partita con il Liverpool, che un giornalista inglese, chiedesse a Klopp, se Napoli era da considerarsi una città pericolosa. Il tecnico dei Reds nell’occasione, da vero signore, prese le distanze sia dalla domanda inopportuna, che dal cronista stesso.

Ora è la volta del tifo olandese, quello che quando venne a Roma, per una gara di Europa League, con il Feyenoord, devasto’ una città.

In quella circostanza il Comune di Roma, chiese i danni per ciò che accadde in una stazione metro, ma non ricevette nulla, dall’amministrazione comunale, dei Paesi Bassi.

Questa iniziativa dei tifosi lancieri, non può lasciare indifferenti, non si colpisce solamente il pubblico partenopeo, ma anche l’immagine di una città e della società sportiva.

La realtà dice altro, da un punto di vista turistico, il capoluogo campano, è da molti anni, tra le città d’arte e cultura più visitate, soprattutto da stranieri. Da un punto di vista calcistico, sia in campo nazionale che europeo, non si registrano episodi di violenza dentro e fuori al Maradona, da diversi anni.

Appelli di questo tipo non fanno altro che creare inutili polemiche, oltreché preparare il campo ad animi indispettiti, che potrebbero sfociare in qualcos’altro, nei casi più estremi.

A questo punto sarebbe opportuno, un intervento sia da parte della dirigenza azzurra, sia dall’amministrazione comunale. Napoli non può permettersi di essere screditata in questo modo, soprattutto in ambito internazionale.

Ci si aspetta anche un intervento da parte dell’ UEFA, per porre fine a simili accuse, che rischiano di diventare il leit motiv, di ogni partita che il Napoli dovrà giocare in Champions. Oltretutto l’appello olandese, arriva alla vigilia della gara di andata, dove molti tifosi napoletani, presenzieranno all’ Amsterdam Arena. Inutile dire, che il rischio di qualche ripercussione, già nella partita tra Ajax-Napoli in Olanda, sia possibile.

Anche la lega di Serie A dovrebbe intervenire in maniera più seria, per i continui cori antinapoletani, che in quasi tutti gli stadi domenicalmente e non solo, si registrano. Se non si inizia a punire tali episodi, con pene adeguate ( chiusura delle curve, sospensione della partita etc), non si porrà mai fine a questa triste realtà. L’immagine che poi si esporta in Europa da origine, ad un messaggio di un Ajax club qualunque, ai limiti del blasfemo.

L’educazione sportiva e non solo, si costruisce con piccoli passi in avanti, iniziando da casa propria.

