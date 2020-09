Agricoltura, al via rete rurale per le famiglie napoletane

È on line la Manifestazione di interesse per l’individuazione di aziende agricole disponibili ad aprire i propri possedimenti alla fruizione dei cittadini. Obiettivo dell’invito è quello di favorire la creazione di una rete rurale (aziende agricole, piccoli produttori e proprietari terrieri) al fine di costruire un modello di valorizzazione sostenibile delle aree rurali della città attraverso l’avvio di una serie di attività che da una parte rispondano alle attuali esigenze della popolazione cittadina tutta e dall’altra siano capaci di favorire lo sviluppo dei quartieri rurali napoletani.

Nell’ambito di una più ampia strategia di marketing territoriale e valorizzazione dell’immagine della città e del suo made in – fanno sapere dall’assessorato ai giovani – questa Manifestazione di interesse mira a coinvolgere le realtà rurali e a metterle in connessione con le famiglie, il mondo della cultura, dell’arte e dello spettacolo. Rispondendo all’invito si potrà mettere a disposizione i propri terreni per il tempo libero delle famiglie o di piccoli gruppi di persone, per piccoli eventi culturali e allo stesso tempo far conoscere la propria azienda ed i suoi prodotti e servizi. Dalla proposta dei Consiglieri Claudio Cecere e Laura Bismuto, una chiamata alle realtà rurali del territorio cittadino per co-progettare interventi innovativi che tengano conto delle caratteristiche ambientali del territorio anche in risposta alle esigenze dell’utilizzo di spazi ampi conseguenti all’attuale pandemia.

L’Avviso disponibile al link https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/41334 scadrà giovedì 15 ottobre