ADL e Sacchi sulla stessa lunghezza d’onda

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport parlando in ottica rinnovo di Maldini e Massara.

Sacchi si dichiara essere particolarmente felice dell’accordo tra il Milan e il due Dirigenti Maldini e Massara i quali, sostiene, abbiano meritato il rinnovo in particolar modo dopo il loro lavoro nelle ultime stagioni.

“Stiamo parlando di due dirigenti che hanno dimostrato sul campo il loro valore. Se il Milan ha compiuto un capolavoro, e lo Scudetto è un autentico capolavoro, una buona parte del merito va a questa coppia. Paolo e Massara hanno fatto vedere a tutti che con le idee si va più lontano che con i soldi. I soldi sono importanti, ci mancherebbe altro, però conta di più far funzionare il cervello”.

Sacchi si è espresso anche in merito al “ritardo” nel rinnovare i contratti dei due dirigenti, tecnico e sportivo, sostenendo che è una questione legata prettamente al modus operandi americano.

E’ necessario ricordare infatti che Sacchi in passato ha avuto a che fare con delle aziende americane durante la gestione dell’azienda di famiglia.

Sacchi ha dichiarato infatti che gli americani non ragionano di ‘pancia’, al contrario infatti valutano ogni dettaglio ponderando le scelte. Un’esempio lampante è stato quello di Franck Kessie.

Sul tempo perso in sede di calciomercato per rinforzare la squadra: “Forse si è perso un po’ di tempo, questo è innegabile. Tuttavia la cosa importante è che Maldini e Massara abbiano l’ok per poter operare e che sentano la fiducia del club. Quando senti la fiducia del datore di lavoro, rendi molto di più. È ovvio che adesso bisogna dare un’accelerata e cercare sul mercato quei profili di giocatori che sono funzionali al progetto di gioco”.

In merito al nuovo acquisto rossonero Divock Origi, Sacchi ha dichiarato di essere particolamenre curioso nel vederlo all’opera in un campionato italiano, dichiarando tuttavia che il Mialn in primis è un gruppo. In che senso? “Quando loro giocano ‘di squadra’, undici ragazzi attivi in fase di possesso e di non-possesso, allora sì che diventano fortissimi”.

Nella sua lunga intervista gli è stato chiesto anche come si fa per essere più competitivi senza tanti soldi da spendere…

Una domanda che spesso si domandano anche i tifosi del Napoli…

Sacchi ha risposto ricordando molto lo stile di Aurelio De Laurentiis: “Se non ci sono tanti soldi, è meglio: così non si buttano via. Ci si deve concentrare sulle idee. Nel Milan che ha vinto lo Scudetto c’erano dei ragazzi che erano sconosciuti o semi-sconosciuti. Qualcuno di voi, prima che giocasse titolare in Serie A, poteva dirmi qualcosa di Pierre Kalulu? Eppure ha dimostrato di essere un ottimo difensore. E qui sta il merito di Maldini e Massara che hanno scovato tanti giovani, senza un grande curriculum e con tanta voglia di emergere. Bisogna capirne di calcio per andare a prendere Kalulu o Alexis Saelemaekers … Questa è la dimostrazione che la bravura, le idee e la competenza vincono sempre”.

Insomma sembrerebbe che Sacchi si avvicini molto alle idee del Patron del Napoli il quale sostiene, da ben 18 anni, che l’obbiettivo e il duro lavoro sono la chiave “vincente” in tutti i sensi. E’ semplice acquistare giocatori di talento a cifre esorbitanti che possano assicurare i goal e le vittorie. La sfida vera è quella di trovare talenti da plasmare affinché possano diventare campioni.

