ADL arriva a Dimaro, il presidente ha raggiunto il ritiro del Napoli

Il presidente ADL ieri sera verso le 22:20 è arrivato a Dimaro ed ha raggiunto il ritiro del Napoli. Di seguito le principali notizie riguardo il suo arrivo.

A Dimaro si respira aria pesante, con i tifosi pronti a contestare le scelte di mercato effettuate dal presidente Aurelio De Laurentiis. Inaccettabile secondo i tifosi il mancato rinnovo del pilastro difensivo Kalidou Koulibaly e la conseguente cessione del nazionale senegalese al Chelsea per 38 milioni più 2 di bonus.

Dimaro accoglie un presidente che almeno per il momento evita l’incontro con i tifosi, che pretendono garanzie tecnico tattiche per puntare ad un piazzamento-bis in Champions League ed alimentare i sogni tricolore. Malcontento generale della piazza che negli ultimi mesi ha detto addio ai pilastri fondamentali della società azzurra, primo su tutti il capitano Lorenzo Insigne, volato al Toronto in MLS. Poche settimane fa è giunta la notizia della scadenza del contratto di Dries “Ciro” Mertens, che attualmente non è più un giocatore azzurro. A causa di questi motivi la tifoseria azzurra continua la contestazione nei confronti del presidente il quale all’arrivo a Dimaro è entrato in un box sotterraneo per evitare stampa e tifosi.

Tutto l’ambiente si aspetta manovre importanti per quanto riguarda il mercato azzurro, con il sogno Dybala che continua a prendere quota negli ultimi giorni, con ADL che potrebbe offrire un contratto da 6 milioni all’argentino. Con questa mossa di mercato il presidente accontenterebbe mister Spalletti e potrebbe cucire lo strappo con i tifosi.

Per la difesa, sfumato Kim vicino al Rennes, si studiano i nomi di Diallo del PSG, De Vrij dell’Inter e Acerbi della Lazio. Difficile l’arrivo di Milenkovic della Fiorentina, conteso da Juventus e Inter.

Seguici sui nostri social:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/ Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati