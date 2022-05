ADL a Napoli fa 483. Uno scudetto avrebbe allungato…i milioni!

Stamane, sfogliando l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, viene fuori che il club di ADL ha un valore aziendale del club pari a 483 Milioni di euro! Questi i dati della settima edizione di “Football Clubs’ Valuation: The European Elite“, lo studio di Football Benchmark sul valore aziendale dei club a livello mondiale

Capperi, direbbe l’ oliva, se invece dei bucatini avesse usato gli spaghetti, il sapore sarebbe stato ancora piu’ ricco e gradevole per le papille gustative del club. Ma mettendo da parte le degustazioni, questo e il segno che se si fosse fatto il passo, oggi, probabilmente, questo valore si sarebbe quanto meno, raddoppiato.

Soprattutto poi se penso, che l’Atalanta , che ora ha una nuova proprieta’, e quasi alla pari del Napoli con 453 milioni di euro, e non mi pare che si parli di un club pluridecorato con almeno 10 scudetti vinti, ma ha avuto, nella Famiglia Percassi, uno stadio nuovo ed un centro sportivo da fare invidia a club piu blasonati, chiaramente si parla di investimenti fatti!

Vedendo questa classifica, ed ascoltando le parole dello show a Palazzo Reale, l’ avvenimento risale a ieri in occasione del 130ennale de Il Mattino, dette dal Presidente De Laurentiis, aumentano di piu’ il rammarico , proprio perche’ e mancata, da parte sua, la voglia d’ investire, in quella che lui definisce La terra dell’eccellenza”.

Una casa propria per il Napoli e non un centro sportivo in comodato d’uso preso in prestito dall’ Holiday Inn di Castel Volturno. Un centro sportivo per i ragazzi della Primavera e non solo, dove , visto che si parla sempre d’America, si poteva creare un Campus-Sport dove unire studio e calcio. Una rete di Osservatori , una figura che sia comunicativa nel rapporto societa’-squadra. E vincere un titolo importante per aumentare la crescita del club!

Ma le parole di ieri confermano una cosa, meno male che ci sono state le Universiadi, almeno il Maradona e un’ po’ piu’ presentabile, Il Napoli? Se un marchio ed un parco giocatori vale cosi tanto(483 MILIONI DI EURO), allora sarebbe ora, se non si ha voglia d’investire, di passare la mano, visto che il tempo passa per tutti!

