ADL 2° tecnico per un giorno

È domenica e proviamo a sorridere e rasserenare gli animi, il calcio è pur sempre un gioco sebbene costoso e pieno di insidie.

Utilizziamo proprio per questo l’ironia, l’arma più opportuna in questo Agosto pre campionato.

Mancano pochissimi giorni al via di Verona e poche cose sono certe. Moltissime quelle da definire.

Usiamo l’ironia, meglio.

Diversamente non si potrebbe fare per il “Re” della comicità italiana.

ADL come un novello Batman



Siamo a Castel di Sangro ed è il 46 esimo minuto della rude amichevole Napoli – Espanyol.

Gli animi in campo sono accesi, il gioco è particolarmente maschio e ADL, disturbato dall’eccesso di foga degli spagnoli, decide di alzarsi dalla panchina e protestare vis a vis con i direttori di gara.

Un uomo canuto e barbuto, vestito da giovanotto si accende di rabbia e sfila da pavone sulla linea di metà campo.

Si impettisce, si carica sulle spalle la squadra, l’allenatore e tutto il bilancio che gli sta a cuore e sfoga la rabbia di un momento critico.

È un uomo in difficoltà, in un momento critico e di certo non per i falli dell’Espanyol.

Le criticità sono altrove e son a nostro parere significative.

È una rabbia che nasconde l’ ansia di una strategia da rivedere.

Il ritorno verso la panchina è una sfilata da macho in stile americano.

Un ballo di sguardi felini ed una andatura da maschio alfa.

Un protagonista vero sul palco.

Lo stilista che a fine sfilata esce a prendere gli applausi.

La scena, ci perdonerete, ci appare comica e cosi desideriamo trattarla.

La somiglianza con le partitelle dei ragazzini in campeggio è davvero evidente.

Fa sorridere.

Ricorda uno di quei tornei in cui ci si scontra tra adolescenti ed uno dei genitori ad un certo punto entra in campo per calmare gli animi scalmanati dei giovanotti pieni di testosterone.

È domenica e vogliamo trattare la scena con leggerezza ed ironia.

È domenica, c’è bisogno di riposare, pensare e rimettere in ordine le idee.

Abbiamo bisogno della saggezza dell’orso e non della vanità del pavone.

