Adesso tocca ad Aurelio

Finalmente una vittoria, all’ultimo respiro, che regala ai tifosi azzurri un piccolo sorriso in un 2019 tutto da dimenticare.

Gattuso deve ripartire dal secondo tempo dove, seppur con tante evidenti lacune, abbiamo finalmente visto di nuovo una squadra grintosa e con un’idea di gioco ed occupazione degli spazi in campo.

E’ inutile girarci attorno, la squadra è stata costruita malissimo – ad Ancelotti le responsabilità maggiori per aver distrutto un gioco, un’organizzazione ed una mentalità che i calciatori sembravano aver acquisito.

Soprattutto a centrocampo gli “orrori” ancelottiani hanno creato una situazione paradossale : solo quattro centrocampisti in rosa, tutte mezzale.

Come scriviamo oramai da un anno è proprio la linea mediana l’origine della tragedia tecnica e tattica di questi mesi.

Gattuso riproponendo il 433 sta semplicemente riprovando a rimettere, nei limiti del possibile, i calciatori nei loro ruoli naturali.

Ma comunque il Napoli venga messo in campo è una squadra incompleta ed assortita male, nonostante nei singoli abbia qualità importanti.

Ed ecco che allora la società può e deve intervenire velocemente nel mercato invernale, se si vuole provare a recuperare una stagione piuttosto compromessa.

Il Napoli è una squadra a nostro avviso facilmente migliorabile essendo evidenti anche ad un bambino le lacune in organico.

Mancano almeno due centrocampisti centrali, ne dovrebbe arrivare almeno uno.

Si vocifera di uno scambio di prestiti col Genoa: Younes . Schone.

Al Napoli manca come il pane il centrocampista da schierare davanti alla difesa.

Siamo convinti come abbiamo già detto tante volte che la squadra azzurra è facilmente migliorabile proprio perchè è evidente, come del resto ieri ha dichiarato lo stesso Gattuso, che manca il “faro” di centrocampo.

Avendo in organico tutte mezzale oggi nessuno può giocare senza soffrire come vertice basso sulla mediana; il nuovo acquisto deve dettare i tempi di gioco ma anche e soprattutto tenere la posizione dando finalmente equilibrio ad un reparto in cui tutti corrono, poco e male, dietro al pallone.

In altre parole il centrocampista che verrà (speriamo) sara colui avrà il compito di restituire equilibrio, fluidità e bellezza al Napoli.

Il sogno è Torreira: sarebbe perfetto.

Piccolo di statura ma forte tecnicamente e tatticamente, inoltre è anche molto valido sotto il profilo fisico ed in fase difensiva.

Il Napoli vuole il calciatore in prestito e l’uruguayano, dopo l’esonero di Emery, ha cominciato a giocare con continuità all’Arsenal.

Se vogliamo vedere finalmente una squadra equilibrata, senza voragini in mezzo al campo, senza distanze “folli” tra i reparti, ci vuole il centrocampista “titolare” davanti alla difesa.

Schone può fare quel ruolo ma il calciatore va per i 34 anni.

Si parla anche di Berge del Genk: bravo ma forse non pronto per guidare dal primo istante il gioco azzurro.

Potrebbe servire un esterno di difesa, magari duttile che possa giocare su entrambe le fasce.

Il sogno è Castagne dell’Atalanta, anche qui operazione molto complicata e costosa.

Bisogna capire quanto intende investire De Laurentiis, soprattutto cosa accadrà riguardo le uscite.

Hisaj potrebbe andare via a gennaio prima che arrivi a scadenza – si parla che il calciatore abbia di fatto già un accordo con la Roma.

Goulam oramai è un mistero tutto “napoletano”: non si capisce perchè non giochi e soprattutto perchè ancora non è a posto fisicamente.

Se dovessero uscire entrambi come probabile allora il Napoli ha bisogno dell’esterno difensivo di sinistra: anche qui serve il titolare.

Rimane alone di mistero anche sulla sorte di Callejon e Mertens.

Lo spagnolo potrebbe raggiungere Hamsik e Benitez al Dalian già a gennaio.

Mertens se non trova accordo col club azzurro potrebbe si dice davvero andare al Dortmund.

Bisognerà accontentarsi di quello che ti offrono adesso o si sceglierà di tenerli fino alla scadenza?

Tutto quindi è aleatorio e fumoso, come spesso accade con la gestione De Laurentiis,

Una cosa è certa e lo scriviamo dallo scorso gennaio ( da quando cioè con un fare “dilettantesco” furono ceduti Rog ma soprattutto Hamsik senza sostituti) : il Napoli ad oggi non può mettere in campo una squadra logica ed equilibrata perchè mancano almeno due centrocampisti centrali di ruolo.

Qualsiasi modulo si scelga al Napoli mancano i centrali di centrocampo.

Lo abbiamo scritto da sempre ed in ogni modo: purtroppo siamo stati troppo facili profeti.

Non c’è tempo da perdere: bisogna intervenire bene e subito.

Oggi la corsa al quarto posto è una chimera ma bisogna almeno ( per motivi economici e di ranking) entrare in Europa League: obiettivo alla portata se si fa quello che si deve sul mercato.

A giugno sarà rivoluzione ma oggi ci auguriamo di non vedere più mezzale costrette a fare i mediani ed attaccanti costretti a fare i centrocampisti: da osservatori e da tifosi siamo stati già puniti oltre ogni “peccato”.

Il Napoli ha le risorse per mettere a posto le cose con due/tre entrate ed altrettante uscite.

Le risorse ci sono, speriamo ci sia la volontà e la competenza per farlo.