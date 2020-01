Adesso paghiamo i regali di Carletto

Quando i rapporti tra Sarri e De Laurentiis ( come da copione) arrivarono ai minimi termini il Presidente cominciò a muoversi sottotraccia per il sostituto.

Il Presidente è furbo ed ha sempre saputo che c’era bisogno di un nome che tranquillizzasse la piazza già scossa per lo scudetto “scippato” da Orsato & co.

Carlo Ancelotti era il nome perfetto: esperto e vincente.

Le premesse quindi erano chiare e cioè riprendere lo strepitoso lavoro di Sarri migliorandolo, magari arrivando a quel tricolore tanto agognato da noi tifosi “cafoni”.

“Non sono qui per pettinare le bambole”: queste furono le promesse di Carletto.

Tutti noi ricordiamo che sulle pagine social ufficiali del mister l’obiettivo dichiarato era lo scudetto.

Che cosa è accaduto?

Difficile da capire e da spiegare fino in fondo.

Le responsabilità sono certamente un pò di tutti ma Ancelotti con le sue scelte ( tecniche, tattiche, di mercato ed umane) ha certamente il peso maggiore della sua fallimentare esperienza napoletana.

Le alternative erano due: o si sostituiva Giorginho e si continuava, con i dovuti accorgimenti, su quella strada meravigliosamente tracciata oppure si cominciava una “rivoluzione” che avrebbe visto il buon Carletto nei panni del regista di mercato alla Benitez.

Purtroppo nulla di tutto questo.

Si è scelto la strada più facile e cioè stravolgere tutto con gli stessi calciatori.

I risultati sono stati davvero modesti ed i numeri assolutamente impietosi.

Scriviamo queste cose dallo scorso gennaio ( quindi da circa un anno) ed oggi sarebbe facile come sparare sulle croce rossa.

Gli errori sono stati talmente grossolani e reiterati da diventare orrori.

Il Napoli non ha più leaders nello spogliatoio perchè si è liberato con faciloneria di calciatori come Maggio, Reina, Albiol o Hamsik che avevano esperienza e carattere per gestire tante situazioni, anche le più complicate.

Se ci fossero stati questi “uomini”, anche in veste di dirigenti, probabilmente l’increscioso ammutinamento post Salisburgo non si sarebbe mai verificato.

Purtroppo si sa al Presidente le persone con carattere piacciono poco ma Ancelotti ha acconsentito a cessioni che nessun allenatore probabilmente avrebbe permesso, perlomeno in un lasso di tempo così ridotto senza pretendere altri giocatori di uguale spessore.

De Laurentiis va “affrontato” nel suo stesso interesse e nell’interesse di noi napoletani.

L’aziendalismo totale di Ancelotti si è rivelato un disastro annunciato.

La condizione atletica dei calciatori è sempre stata molto discutibile, tanto è vero che Gattuso ha dichiarato che deve ricominciare preparazione da capo.

Le idee tattiche di Ancelotti erano totalmente inadatte alle caratteristiche ed alle qualità dei calciatori in rosa…questo oggi lo dicono tutti, noi forse da sempre.

Il calcio “liquido” ha portato alla distruzione di un’identità tattica ed organizzativa senza una logica chiara.

Ancelotti ha ereditato una “macchina” meravigliosa invidiata in tutta Europa ma è riuscito a distruggerla in breve tempo.

Raramente abbiamo visto una squadra così “scriteriata” in serie A : il centrocampo è stato sempre un optional, molto ma molto costoso.

Ancelotti ha altre due colpe gravissime.

La prima è quella di aver schierato, per assecondare se stesso, mezza squadra sistematicamente fuori ruolo.

Abbiamo visto cose che voi umani…mezzale fare i mediani, mediani essere regalati alle concorrenti, attaccanti fare i centrocampisti, esterni fare i centravanti, calciatori importanti sparire dai radar del campo..

La seconda ben più grave, per assecondare De Laurentiis, è stata quella di ruotare almeno cinque o sei calciatori a partita.

Nessuno ci ha capito nulla, nemmeno i calciatori.

Ancelotti non è stato semplicemente aziendalista ma molto molto di più, è stato un “vetrinista”: ha accettato di considerare i calciatori dei monili per gli offerenti.

Peccato che dopo il suo passaggio tutti, chi più chi meno, si sono involuti nelle prestazioni e quindi nel valore di mercato.

Il disastro di Ancelotti a Napoli ahimè è però appena incominciato.

Abbiamo sempre scritto che i naturali meriti di questa società andavano contestualizzati in una serie A agonizzante che aveva perso parecchie protagoniste.

Oggi l’Inter ha una proprietà di una sconfinata potenza economica.

Ance la Roma è probabilmente destinata con i soldi texani a fare grandi cose.

Il Milan potrebbe avere una nuova proprietà a breve.

La ssc Napoli, senza investimenti strutturali e gestita a livello familiare, è destinata ad un ridimensionamento molto serio.

Ancelotti ha però velocizzato questo processo di regressione riuscendo a d abbandonare ogni velleità, a meno di miracoli, di qualificazione di Champions.

Vi ricordate Benitez lo diceva già anni fa: il Napoli è legato ai risultati sportivi, senza Champion è in difficoltà.

Ancelotti è andato via lasciando solo macerie che rischiamo di rimpiangere per anni.