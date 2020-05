Adesivi e controlli ai varchi, le nuove regole per salire su bus, metro e funicolari

Da domani numero chiuso e accesso limitato sui mezzi di trasporto pubblico. Viaggi blindati con i vigili sui bus e super controlli in metro. Da domani Anm riparte e mette in campo il piano per la Fase 2. Stazioni accessibili in media a 60 persone per volta ogni 10 minuti, 125 passeggeri per treno (invece degli 800 abituali), mascherine e guanti obbligatorie per passeggeri e personale, posti contingentati sui treni, percorsi distanziati indicati da stickers sul pavimento delle stazioni, indicazioni e messaggi vocali nelle stazioni, varchi di accesso ridotti, controlli potenziati. La metro Linea 1 schiera 40 tra addetti e agenti di stazione per i controlli ai tornelli ma si affida al rispetto delle regole da parte dei passeggeri. A partire da mascherine e guanti.fonte Repubblica