Addio Napoli: le tre ipotesi di Callejon

José Maria Callejon è ormai pressoché certo di essere agli ultimi mesi da calciatore del Napoli.

Il suo contratto scadrà infatti al termine della stagione e tutti gli indizi parlano di un rinnovo che non ci sarà. La sua storia in azzurro, iniziata nel lontano 2013, è quindi vicina a chiudersi e ora le prospettive conducono a un ritorno in patria.

La ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, indica il Valencia come la principale candidata ad ingaggiare l’attuale numero 7 partenopeo. I levantini sarebbero intenzionati a offrirgli un contratto da 3,5 milioni a stagione per due anni, proposta che li porrebbe in vantaggio rispetto a Siviglia e Real Betis, anch’esse interessate a Callejon.

