Adani riconosce la reazione dell’Inter, ma elogia il gioco del Napoli

Daniele Adani, ex difensore dell’Inter ed oggi opinionista Rai, nel corso della diretta twich “BoboTv” ha parlato della sfida tra Napoli ed Inter, sfida che potrebbe rivelarsi decisiva in ottica scudetto, con le due squadre divise da un punto, con il Milan di Pioli che si ritrova a pari punti con gli azzurri.

Adani sottolinea durante la diretta il cambio di passo della squadra di Inzaghi, che dopo essere andata in svantaggio all’andata, è riuscita a recuperare non solo la partita, ma anche la testa della classifica: “L’Inter al gol di Zielinski era a -10 da Napoli e Milan. In due mesi ha colmato un gap di 17/18 punti a partire da quella partita“.

Secondo Adani sarà uno spettacolo di grande calcio tra due squadre che evidenziano due dei giochi migliori in Italia: “Sono due squadre che giocano, che non speculano. Il Napoli è fatto per difendere con la palla, l’Inter è una squadra solida. Il Napoli però gioca“.

L’ex difensore elogia le qualità dell’attaccante cileno dell’Inter Alexis Sanchez autore di uno splendido gol in Coppa Italia contro la Roma di Mourinho: “Di Sanchez non parliamo neanche più, tocca agli altri parlarne“.

Resta aggiornato sui social di PSN:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/ Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati