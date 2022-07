Abbonamento Napoli 2022/23: Promozioni e prezzi

Informazioni sulla campagna abbonamenti della squadra partenopea per il Campionato 2022/2023. Settore per settore tutti gli importi, offerte e sconti

Molte le richieste dei tifosi azzurri, che da tempo chiedevano notizie sulla campagna abbonamenti del Napoli 2022/23, adesso prezzi e data di lancio sono ufficiali.

Già a maggio, il responsabile marketing, Alessandro Formisano ai microfoni di Radio Goal, sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, aveva anticipato:

“Stiamo lavorando alla campagna abbonamenti in queste settimane. Sperando che il Covid sia alle spalle, così da poter riproporre degli abbonamenti ai tifosi del Napoli”.

Adesso però ci sono tutte le info ufficiali rilasciate dalla SSC Napoli con tutti i prezzi.

Campagna abbonamenti Napoli 2022/23

La campagna abbonamenti per la stagione del Napoli 2022/23 per il campionato di Serie A avrà inizio il 25 luglio 2022 alle ore 17.00. L’acquisto dell’abbonamento sarà consentito a tutti i possessori di Fidelity Card SSC Napoli “Fan Stadium Card”, con caricamento digitale del titolo. Verrà rilasciato un tagliando segnaposto nominativo con l’indicazione di settore, fila e posto da conservare e portare sempre con sé allo stadio.

La validità delle fidelity card SSC Napoli scadute dopo il 1° marzo 2020 è stata prorogata fino al 31 dicembre 2022.

Il risparmio medio, rispetto all’acquisto dei singoli tagliandi partita per partita per ciascuna gara di Serie A si attesta intorno al 40% per i tifosi. Ciò significa che se un sostenitore volesse acquistare i biglietti per il medesimo settore gara dopo gara, spenderebbe circa il 40% in più rispetto all’acquisto dell’abbonamento stagionale.

Prezzo abbonamento Napoli 2022

Adesso sono ufficiali anche i prezzi degli abbonamenti SSC Napoli 2022/23.

Ecco tutti i prezzi e le agevolazioni. Sono previste infatti tariffe scontate per le famiglie e per le donne:

Sconto del 50% per i figli under 14

Sconto del 30% per il secondo componente della coppia

(L’abbonamento del primo componente della coppia non è soggetto a sconti)

Sconto del 10% per le donne

Questi i prezzi degli abbonamenti:

Abbonamenti Napoli

Le tariffe scontate sono acquistabili solo ed esclusivamente presso i punti vendita abilitati.

Di seguito riportiamo i prezzi per gli abbonamenti dell’ultima stagione disponibile, ovvero quelli che erano i prezzi pre-Covid di quando il Napoli lanciò la precedente campagna abbonamenti:

Tribuna Autorità sx *inclusa di ospitalità € 3000,00 + € 10,00 di prevendita

Tribuna Posillipo € 999,00 + € 10,00 di prevendita

Tribuna Nisida € 749,00 + € 10,00 di prevendita

Distinti € 499,00 + € 10,00 di prevendita

Curve € 269,00 + € 7,00 di prevendita

Vantaggi e benefit per i possessori di abbonamento

Diritto di prelazione per l’acquisto dei biglietti per le gare casalinghe di UEFA e Coppa Italia, ad un prezzo scontato del 20%.

Diritto di precedenza, della durata di 48 ore, per i biglietti relativi alle trasferte all’estero delle gare UEFA, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Possibilità di cambio utilizzatore, per un massimo di 5 partite, ad un altro soggetto provvisto di fidelity card, seguendo la procedura indicata sul sito di Ticketone https://sport.ticketone.it/post-order. Il cambio utilizzatore è consentito agli abbonati a tariffa intera, a tariffa donne, a tariffa figli under 14. Il cambio utilizzatore è consentito solo in favore di soggetti con i medesimi requisiti (es. l’abbonamento acquistato da un under 14 potrà essere ceduto esclusivamente ad un under 14).

Sconto del 20% sull’acquisto di n.1 maglia gara home 2022/2023 presso il webstore SSC Napoli (store.sscnapoli.it), da esercitare entro il 31/12/2022. Per usufruire della promozione, verrà inviato, dopo 48 ore dall’acquisto dell’abbonamento, un voucher all’indirizzo mail fornito nel modulo di richiesta abbonamento.

Possibilità di assistere gratuitamente ad un massimo di 4 allenamenti della squadra, qualora il napoli dovesse svolgerli allo stadio Maradona, durante il campionato, in date scelte dalla SSCN.

Acquisto abbonamenti Napoli 2022 2023

Ovviamente, anche quest’anno la SSC Napoli garantirà una differenziazione di prezzo a seconda dei settori che vengono riportati di seguito. Chiaramente l’abbonamento sarà disponibile per assistere a tutte le partite di Serie A scegliendo il posto e il settore, fra Tribuna Posillipo, Tribuna Nisida, Distinti, Curva A e Curva B.

La vendita avrà inizio il 25/07/2022 (ore 17:00)

Fase 1 – dalle ore 17:00 del 25/07/2022 fino alle ore 23:59 del 31/07/2022, sia online che presso i punti vendita abilitati (clicca qui per consultare l’elenco ), coloro che erano titolari di abbonamenti per la stagione 2019/20 potranno esercitare la prelazione sul vecchio posto.

Fase 2 – dalle ore 12:00 del 01/08/2022 fino alle ore 23:59 del 07/08/2022 presso i punti vendita abilitati (clicca qui per consultare l’elenco ), coloro che erano titolari di abbonamenti per la stagione 2019/20 potranno esercitare diritto di precedenza sull’acquisto del proprio abbonamento in altro posto disponibile, e di acquisto di ulteriori abbonamenti con tariffa donna, tariffa coppia e tariffa figli under 14, nel rispetto delle condizioni esposte.

Fase 3 – a partire dalle ore 12:00 del 08/08/2022 proseguirà la vendita libera, per tutte le tariffe, sia online che presso i punti vendita abilitati.

Mini abbonamento Champions Napoli

È plausibile che la SSC Napoli dia anche l’opzione per un mini abbonamento Champions League. In questo caso i tifosi partenopei potrebbero acquistare un pacchetto di partite ad un prezzo ridotto per ciascun singolo evento.

Già nel 2020 la SSC Napoli adottò questo sistema che riuscì comunque a soddisfare la domanda dei tifosi che volevano assicurarsi un posto allo stadio per le gare di coppa della squadra azzurra. È ipotizzabile, dunque, che Aurelio De Laurentiis faccia lo stesso anche per la stagione 2022/23.

