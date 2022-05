AAA… Cercasi casa per Spalletti

Cercasi casa per Spalletti, questa è la notizia con la quale il Corriere dello Sport, ha sviluppato l’argomento in merito alla squadra SSC Napoli.

Il presidente, Aurelio de Laurentiis, ieri pomeriggio a Palazzo San Giacomo, ha colto l’occasione della commemorazione di Maradona, per poter parlare in conferenza stampa, delle rivoluzioni in casa Napoli, spendendo due parole anche sull’allenatore e sui ragazzi.

Ma è proprio sull’allenatore di Certaldo che è necessario un piccolo approfondimento.

Stando alle dichiarazioni di DeLa, il quale si proclama entusiasta del lavoro di Spalletti con i ragazzi, l’atteggiamento che i tifosi e la stampa dovrebbero avere nei confronti del tecnico toscano è quello di accettarlo dandogli il tempo necessario per ambientarsi nella città di Partenopee.

Ma come solo un uomo con esperienza sa fare, se da un lato protegge i più piccoli, dall’altro li sprona a crescere.

Sebbene le frasi non fossero mirate, velatamente il senso è arrivato al soggetto interessato. Infatti il messaggio a Spalletti è stato inequivocabile: cercare casa a Napoli.

Va ricordato che per il momento Spalletti vive in albergo. Un atteggiamento che denota un certo impaccio nei confronti della società partenopea. Solo integrandosi nella città del Vesuvio, vivendo e comprendendo la cultura napoletana, mano mano inizierà ad amarla, e dunque ad amare anche la maglia.

Le parole precise di ADL

“Spalletti sta lì, si è fatto una casa? No! E’ lui che deve sentire che Partenopee sta sulla sua testa e sulla sua anima. Se lui ad un certo punto sentirà che questa anima sua si è tinta di azzurro non nè potrà fare a meno. Lasciamolo lavorare ed ambientare.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati