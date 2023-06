Spalletti chiede tempo per sé

Un anno sabbatico.

Un anno per fare il padre.

Un anno per Matilde.

Nella società del tutto e subito, il mondo del mercato ossessivo e del benessere consumistico ad ogni costo, Luciano sceglie la famiglia.

Nel momento più alto della carriera, Spalletti fa un passo indietro oppure uno avanti 10 chilometri.

Questione di visioni e di punti di vista.

Hic et nunc.

Il tempo non torna.

“Non c’è tempo per il tempo”.

Lo faccio per Matilde, le sue parole.

Amen.

Quanto mi auguro sia la verità, caro mister.

Quanto mi auguro non abbia utilizzato il più vecchio ed inflazionato degli alibi.

“Chi non ha figli non può capire” .

Si è risvegliata la coscienza genitoriale di Luciano Spalletti. Le voglio credere, mister. Dico di più, credo nelle sue parole amorose.

Fosse diversamente, oggi che la società è Bambino-centrica, dove non si fa altro che comprare, viziare e distorcere il senso educativo dell’ adulto, soltanto Matilde potrebbe giudicarla.

Tanti auguri mister e buon lavoro.

Le servirà tempo, forza ed amore.

Tanto amore.

È solo quello che educa, il resto lo trova al centro commerciale.

