A Napoli nasce il tampone sospeso, gratuito per chi non può permetterselo.

Viva la “Sanità”, il quartiere più solidale. Al quartiere Sanità arriva il tampone sospeso.

L’idea è nata dalla Fondazione San Gennaro e dall’ Associazione Sanità Diritti in Salute, nel tentativo di consentire a tutti, la possibilità di sottoporsi al test per accertare l’eventuale positività al Covid – 19.

Da lunedì 16 Novembre, parte l’iniziativa tampone sospeso, tampone per tutti. Presso la chiesa di San Severo fuori le mura, nel cuore del rione Sanità, sarà possibile effettuare i tamponi a prezzi contenuti. Per anziani, poveri e senza fissa dimora entra in gioco il cosiddetto “tampone sospeso”, somministrato in forma del tutto gratuita.

Gli ultimi che alla Sanità sono sempre i primi. L’ iniziativa è targata Fondazione San Gennaro e Ass.ne Sanità Diritti in Salute.