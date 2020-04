A Napoli multe a 20 persone e tre negozi

Numerose le pattuglie messe in campo dal Comando della Polizia locale di Napoli nel weekend di Pasqua Tra sabato e domenica sono state impegnate circa 300 unità al giorno. Sono stati sottoposti a controllo 550 esercizi commerciali e 3 di questi sono stati multati per il mancato rispetto alle misure di contenimento stabilite. Gli agenti hanno controllato gli spostamenti di circa 2.500 cittadini, fermando oltre 1.400 veicoli in circolazione: anche in questo caso sono state multate solo 20 persone che non avevano giustificata motivazione per stare in strada. Le zone maggiormente interessate ai controlli della Polizia locale, così come concordato con la Questura, sono state il lungomare Caracciolo, il Castel dell’Ovo, il pontile di Bagnoli, via Toledo, piazza Garibaldi e le aree limitrofe.Anche oggi i controlli si sono succeduti sul territorio cittadino: da segnalare la multa e la chiusura di un forno aperto abusivamente nell’area orientale della città e di una edicola-tabaccheria sorpresa ad esercitare in corso San Giovanni, in contrasto alle restrizioni previste.In mattinata la Centrale operativa del Comando si è attivata con il 118 e con gli uffici assistenziali del Comune per supportare una famiglia che aveva segnalato il decesso di un proprio congiunto avvenuto nella giornata di sabato. fonte Il Roma