A Mbappé bastano 3 giorni. Ed ai napoletani?

Prima l’Uomo poi il calciatore. Prima l’Uomo poi l’atleta, lo show man, il campione ed il funambolo.

Sono trascorse poco più di 60 ore dalla premiazione mondiale. Poco più di 60 ore dalla proclamazione di calciatore più realizzativo del campionato mondiale ed a parer di molti, più forte calciatore del presente e del futuro.

A 60 ore dalla tripletta che consente alla Francia di giocarsi il titolo ai rigori, Mbappé 24 anni, è già a Parigi a preparare il continuo della stagione.

Kylian Mbappé, non pizza e fichi. Il più forte del mondo, per età e prestazioni, ha impiegato meno di 3 giorni per rimettersi all’opera. Il PSG ha la Champions nel mirino. A quel punto Leo e Kylian sarebbero entrambi vincitori.

Ha stupito tutti. Niente vacanze. Non c’è tempo da perdere. Chi ha tempo non attenda tempo. Chi ha fame non ha tempo per gli antipasti.

Kylian è un campione nel vero senso del termine con un enorme rispetto per sé stesso, per il club e per il ruolo che ha.

Giovane, giovanissimo ma campione di stile e comportamento. Invece i napoletani?

Lozano? Anguissa e Olivera? Zielinski e Kim?

Arrivati pian piano. Li abbiamo aspettati. Ma ora c’è da festeggiare il Natale con famiglia ed amici. Probabilmente il Napoli può aspettare, il PSG no.

Non si può certo imporre, insegnare forse si.

Questione di scelte personali.

Spiegate che Napoli ed il Napoli si stanno giocando un pezzo di storia.

Spiegatelo a chi si sente campione e non lo è, a chi si sente Mbappé ed invece è solo, con massimo rispetto, Lozano. Nessuno chiede,

Nessuno pretende, nessuno esige, molti guardano e si fanno un’idea.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati