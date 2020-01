A Inter e Juve manca un rigore, maluccio Massa in Milan-Samp

La classe arbitrale stenta,e si evidenziano errori e poca forma!E quanto emerge in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it Le feste si erano aperte con l’augurio di una crescita sul fronte arbitrale e al rientro gli anticipi hanno regalato più ombre che luci. Il turno della Befana di questa 18esima giornata ha rincuorato un po’ di più a partire dall’ora di pranzo in Bologna-Fiorentina con un Valeri che ha tenuto in mano una partita senza esitazioni, ben assistito sul gol annullato a Palacio al 12′, e letto bene la punizione da cui nasce l’1-1. Meno bene i cartellini (eccessivo su Medel, Pulgar fa falli su falli prima del giallo). Niente esitazioni anche per Pasqua a Bergamo in Atalanta-Parma, tutto sommato equilibrato nei cartellini anche se qualcosa gli sfugge e “grazia” Kucka con solo un giallo per una brutta gomitata a Toloi. Tutto liscio, o quasi, per Giacomelli che porta a casa Juventus-Cagliari senza troppe difficoltà, amministrando bene un rigore ai bianconeri con Dybala giù in area, anche se nel recupero lascia correre su un contatto, ancora in area e ancora di Rog su Douglas Costa. Il Var inspiegabilmente tace, ma al monitor il penalty ci sarebbe stato quanto il primo. Non è stato certo un pomeriggio da incorniciare, invece, quello di Massa a San Siro. La sua direzione di Milan-Sampdoria ha visto diverse mancanze e qualche errore grave come l’episodio non giudicato al 17′ quando Chabot in un colpo solo atterra Theo Hernandez e sembra commettere fallo di mano. Inutile invocare il Var, avviene tutto fuori area. Direzione di gara in crescita al Via del Mare dove Giua ha arbitrato con piglio Lecce-Udinese, giudicando bene episodi come quello al 28′ quando Nuytinck allontana in area anticipando Babacar. I giallorossi chiedono un mani che non c’è. Assistito dal Var, annulla al 47′ il gol di Okaka per il fuorigioco, mentre al 62′ è l’assistente Imperiale a vedere bene l’offside sempre dell’ex Roma e Samp. Calma Okaka e Babacar, disinnescandoli senza cartellini nervosi.Piccola sbavatura proprio nel finale per Doveri, che aveva diretto con piglio per 90′ una partita combattuta. L’errore avviene nel recupero sul contropiede di Lautaro, che salta Meret e poi va a contatto con Di Lorenzo. Il difensore del Napoli tocca prima la gamba dell’argentino e solo poi il pallone. Ci stava il calcio di rigore. Poco da eccepire invece sui cinque cartellini gialli comminati ai giocatori dell’Inter: pesanti quelli a Barella (entrataccia rude su Allan a metà campo) e Skriniar (sbracciata lontano dalla palla per impedire a Mario Rui di seguire il contropiede dei compagni), diffidati, che salteranno la prossima gara con l’Atalanta. Piccola protesta del Napoli al 24′ s.t.: Barella già ammonito trattiene Callejon, ma non ci sono i presupposti per il secondo giallo. Ammoniti anche Conte ed Esposito dalla panchina, dopo un parapiglia con Allan. Un bravo all’assistente Del Giovane, che senza ricorrere al Var tiene giù la bandierina sul gol di Milik (Callejon è in linea con almeno uno tra Biraghi e Skriniar) e sul 3-1 di Lautaro (dietro a Manolas).