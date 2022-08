A Giuntoli l’Oscar del mercato

Giuntoli

A poco più di 10 giorni dalla chiusura del mercato si possono tirare i primi bilanci. Considerando che ci sono ancora delle trattative in corso, che potrebbero cambiare le carte in tavola.

Il Napoli ad oggi mette a bilancio un passivo di 63 milioni di euro, a cui vanno detratti 55 milioni di entrate, per un rosso attualmente di 7,60 milioni di euro. L’età media è scesa a 27 anni, il risparmio sul monte ingaggi è del 27%.

La Juventus supera di poco i 100 milioni di spesa, ma ha 98 di entrate, per un saldo in rosso di 3 milioni di euro scarsi.

L’ Inter ad oggi ha speso 39 milioni di euro con 23 di entrate, con un saldo negativo di 15 milioni di euro.

Il Milan 40 milioni di spesa, 13 in entrata, va sotto di 26 milioni di euro.

La Roma ha speso 7 milioni di euro con 41 in entrata, è una delle pochissime squadre ad avere un saldo in attivo, un più 34.

L’Atalanta ha uno dei passivi più pesanti, -41, con 72 milioni spesi e 30 incassati.

Infine la Lazio ha una quarantina di milioni in uscita e 35 in entrata, per un negativo di appena 4 milioni di euro.

Questi i conti, calcolatrice alla mano, delle squadre più quotate in serie A.

Considerando i costi dei cartellini, escludendo gli ingaggi dei calciatori, in questo caso le tabelle cambierebbero molto.

Società come la Roma, ad esempio, spendono molto in stipendi, quasi zero sul costo del singolo, visto che si è mossa quasi esclusivamente su parametri zero.

Il compito per Cristiano Giuntoli è stato ancora più arduo, poiché ha dovuto muoversi sulle direttive societarie, che prevedevano l’abbassamento importante del monte ingaggi.

Soprattutto per questo merita l’Oscar del mercato, almeno alla data di oggi, per aver ridotto del 27% i costi di gestione, pur mantenendo alta la competitività della squadra.

A tutto questo va aggiunto che sono state pienamente soddisfatte le richieste dell’allenatore, in quanto il Napoli ha centrato tutte le prime scelte individuate e nella quasi totalità, alle proprie condizioni.

L’operazione Ndombele, ad esempio, è un vero e proprio capolavoro: 500.000 euro il prestito per un anno, come fu per Anguissa, riscatto a 30, ma attenzione parliamo di un diritto non un obbligo, un ulteriore garanzia, qual ora l’ex Tottenham dovesse deludere le aspettative.

Anche per Raspadori si è passati per un prestito con riscatto, con dei bonus spalmati in cinque anni, legati comunque alla qualificazione in Champions, in altre parole si pagherebbero da soli.

Lo “scambio” Petagna-Simeone è un’altra magia.

Praticamente con gli stessi soldi si prende il talento argentino, 27 anni e si cede l’attaccante triestino pari età, che a Napoli comunque ha mostrato di patire la grande piazza.

Kvaratskhelia viene chiuso per tempo, quando ancora non è molto conosciuto e costa solo dieci milioni di euro, sarà sicuramente una plus valenza importante.

Su Oliveira e Kim non abbiamo ancora un riscontro in Italia, ma potrebbero stupire molti scettici sulle loro qualità. Visto come ha lavorato sino ad oggi il buon Cristiano Giuntoli, siamo sicuri che anche per Navas troverà la formula giusta. Sicuramente in linea con i dettami societari e i desideri del Mister.

Più spigolose le questioni Meret e Fabian Ruiz. Ma ci sono ancora dieci giorni di lavoro e non è detto che il DS partenopeo, non estragga un altro coniglio dal cilindro.

