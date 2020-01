A Ferrara piove, Mihajlovic non va in panchina

il tecnico del Bologna segue sfida con la Spal dalla tribuna.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it – Sinisa Mihajlovic c’è, ma non si vede. A Ferrara è in corso il derby tra Spal e Bologna, ma all’inizio della gara il tecnico serbo non si è accomodato in panchina come suo solito, per evitare complicazioni di salute, in seguito al trapianto di midollo dello scorso 29 ottobre.

Freddo e pioggia gli hanno consigliato di assistere la gara da un box al coperto della tribuna. Al suo posto, in panchina, il vice Tanjga.