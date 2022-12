75.000 al Meazza attendono il Napoli 5.0

Ora o mai più. L’Inter chiama a raccolta il suo pubblico.

Il Meazza strapieno. Quota 75 mila. Sold out già oggi. Inzaghi e soci lo sanno. Se non ora mai più. L’unica possibilità che l’Inter ha di riaprire il campionato è battere il Napoli il 4 Gennaio.

Arruolati tutti anche Lukaku. Sul tavolo ogni pedina. È praticamente un out out.

All in. Tutto o niente è la posta in palio.

L’Inter gioca per sé e per il campionato. Per sé e per la Serie A. Il Napoli per se stesso e la sua storia.

Film avvincente, altroché.

Comunque vada il Napoli 5.0 ha dimostrato chi è.

Temuto e rispettato.

Capolista. Già questo è un dato di fatto di spessore.

Due risultati su tre dicono alcuni, tre su tre, dicono altri.

In verità il Napoli va a Milano per chiudere lo spazio. Serrare ogni porta ed ogni spiffero.

Deve assolutamente andare a Milano con questo spirito. Guai a partire morbidi. Troveremo leoni e tigri nell’arena di san Siro.

Servono gladiatori non certo arrendevoli agnelli.

Il campionato del Napoli passa da Milano. Ora. Il 4 Gennaio.

Meazza pieno per il Napoli di Luciano, Kvaratskhelia, Osimhen e patron Aurelio.

Tempo di valutazioni serie.

