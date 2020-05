730 a debito? meglio aspettare ottobre

L’utilizzo del modello 730 può porre un freno all’emorragia di liquidità in arrivo nei mesi di giugno e luglio.

In diretta conseguenza della modifica del termine ultimo dell’invio dei modelli 730, posticipato dal 23 luglio al 30 settembre, i contribuenti con imposte a debito potranno infatti scegliere di spedire la dichiarazione in prossimità della scadenza differendo quindi il momento del versamento le imposte (ovvero a subire le trattenute fiscali in busta paga) al mese di ottobre.

Senza questo differimento temporale, introdotto all’articolo 16-bis del decreto legge 124/2019, le trattenute in busta paga avrebbero invece rispettato il cosiddetto «termine fisso» di conguaglio, stabilito per i dipendenti e assimilati nella mensilità di luglio e per i pensionati in quelle di agosto/settembre.

In poche parole, anche grazie all’anticipata entrata in vigore della norma, prevista inizialmente a partire dall’1 gennaio 2021, ma resa efficace già dal 2020 per l’emergenza covid19 (così come disposto dall’articolo 1 comma 1 del decreto legge 9/2020), la scelta del modello di dichiarazione può diventare determinante per sopperire ad eventuali carenze di liquidità.

Il modello unico diventa sconveniente. La norma, concepita con il chiaro intento di agevolare contribuenti concedendo più tempo per la presentazione del modello base di dichiarazione del sistema tributario italiano, si presta però ad un arbitraggio fiscale di notevole impatto.

La disposizione infatti rende il modello redditi (ex unico e 740) assolutamente sconveniente poiché vincola i contribuenti al versamento delle imposte il 30 giugno mentre, utilizzando il modello 730 con invio in prossimità della scadenza del 30 settembre, il versamento delle tasse scatta a partire dal mese di ottobre, quasi 4 mesi dopo.

Il differimento temporale aumenta ulteriormente nel caso di utilizzo del 730 da parte di contribuenti percettori di redditi da pensione.

Passando dal termine «fisso» a quello «mobile» di effettuazione dei conguagli, come specificato al comma 1 lettera d) punto 3 dell’articolo 16-bis del dl 124/2020, gli enti che erogano le pensioni potranno effettuare le trattenute invece che nei mesi di agosto/settembre, solo a partire dal secondo mese successivo a quello di ricevimento dei dati del prospetto di liquidazione, ovvero dalla mensilità di novembre.

In parole povere un pensionato con imposte a debito che dovesse scegliere l’utilizzo del modello redditi sarebbe chiamato alla cassa il 30 giugno, mentre se lo stesso contribuente passasse all’utilizzo del 730 con invio a ridosso della scadenza, inizierebbe a pagare oltre 5 mesi dopo.

A rischio anche il gettito 2020. L’arbitraggio nella scelta e nella tempistica di presentazione dei modelli rischia di generare anche un differimento di gettito nelle casse dell’erario traslando incassi dal 2020 al 2021.

In caso di presentazione di un modello 730 con saldo a debito l’ultimo giorno disponibile, ovvero il 30 settembre infatti, il contribuente o pensionato inizierà a subire le trattenute in prossimità della fine dell’anno e se la retribuzione dello stesso si rileverà insufficiente rispetto alle imposte dovute (maggiorate degli acconti), il sostituto dovrà operare le ritenute fiscali residue sulle retribuzioni susseguenti con il rischio che parte delle imposte vengano prelevate dalle buste paga del 2021. Sebbene si tratta di una casistica residuale, è chiaro che qualora si presentasse questa situazione di «incapienza» nel 2020, slittando le trattenute da un anno all’altro, il correlato «ammanco di gettito» 2020 costituirebbe però un «surplus» nel 2021 .fonte ItaliaOggi