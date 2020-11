7 statue per 7 giorni, il tour virtuale del MANN

Sette statue per sette giorni, è così che il MANN Museo Archeologico Nazionale di Napoli anticipa un insolito tour virtuale per promuovere la Sezione Campania Romana, che sarà aperta al pubblico da giugno 2021.

Proprio in virtù dell’allestimento di questa nuova sezione, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, offrirà a tutti la possibilità di ammirare in anteprima, sette fotografie di opere che faranno parte della nuova collezione, attraverso i canali social, Facebook ed instagram, del Museo.

Il MANN conferma la propria attenzione al mondo dei social, particolarmente visto in questi tempi di Covid.

Foto Luigi Spina



E’ l’istituto culturale italiano più attivo su Fb da una recente rilevazione, a cura del Politecnico di Milano per la Direzione Generale Musei del Mibact, il MANN è risultato il Museo italiano più attivo su Facebook, in termini di numero di post pubbicati (122) nel settembre scorso.

Il viaggio online è iniziato simbolicamente sabato 14 novembre 2020, alle ore 20,00; quando era prevista la Notte dei Musei, con riaperture straordinarie che, a causa dell’emergenza Covid sono state rinviate.

A guidare gli internauti in questa anteprima sono sette splendide immagini di Luigi Spina: i capolavori scelti per questa preziosa campagna digitale sono alcune opere che, provenienti per lo più dai depositi del Mann, dove erano rimaste chiuse per più di cinquant’ anni, andranno ad arricchire le sale del piano terra nell’ala occidentale del Museo, dove sará allestita la nuova sezione Campania Romana,

all’ interno di questa nuova sezione gli ospiti potranno osservare circa 200 straordinarie opere.

Foto Luigi Spina

Ecco quali saranno le sette fotografie, che per sette giorni, potrete ammirare sui canali social del Museo:

14 Novembre 2020 immagine della statua maschile del cd. Germanico dei primi decenni del I secolo d.C. e proveniente dal Macellum di Pompei

15 Novembre 2020 immagine della testa di Apollo tipo Omphalos, opera proveniente da Cuma, la copia romana di un originale di età severa.

16 Novembre 2020 immagine della protome di Giunone risalente al I secolo d.C.

17 Novembre 2020 immagine dell’elegante figura femminile panneggiata che proviene dal Foro di Ercolano, risalente al I secolo d.C.

18 Novembre 2020 immagine della scultura di Olconio Rufo risalente al I secolo d.C. che proviene dal quadrivio di via Stabiana a Pompei.

19 Novembre 2020 immagine della statua femminile della Concordia Augusta proveniente da Pompei, edificio di Eumachia risalente al I secolo d.C.

20 novembre 2020 immagine del Busto di Plotina dal settore cd. Mercurio del Palatium di Baia, 117-138 d.C.