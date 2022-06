5 è il nuovo numero perfetto… delle sostituzioni

L’IFAB, l”International Football Association Board, ha dato la conferma del numero dei cambi per ogni squadra durante il campionato.

5 è il nuovo numero perfetto.

Ma non solo, è stata anche approvata la regola di aumentare da 12 a 15 il numero massimo di sistituti nominati sulla scheda della squadra. In fine, durante l’incontro avvenuto ieri a Doha, si è tenuta una discussione in merito:

ai processi di sostituzione dei calciatori che subiscono commozioni celebrali

delle alternative al fuorigioco

l’utilizzo delle nuove tecnologie a supporto degli arbitri ( VAR )

In merito a quest’ultimo punto, il consiglio ha pensato di introdurre una telecamera, che dovrebbero indossare i Direttori di Gara, cosi da confutare ogni dubbio dell’arbitraggio o del VAR.

La regola delle sostituzioni: top o flop

La regola dei cinque cambi era stata introdotta durante l’emergenza Covid-19, per dare l’opportunità alle squadre di poter avere più cambi durante il difficile campionato del 2020, anno in cui molti giocatori hanno contratto il virus, ragione per la quale erano assenti dal campo.

Ad ogni modo oggi questa regola è piaciuta tanto da essere approvata definitivamente.

Tuttavia ogni nuova norma ha dei sostenitori entusiasti cosi come persone che ovviamente non approvano.

Infatti, cinque cambi potrebbero creare un divario enorme tra club ‘forti’ e club che ancora devono crescere.

I club primi in classifica , sebbene non sia una regola universale, sono quelli che godono di una rosa importante non solo in campo ma anche in panchina.

Applicare la regola dei cinque cambi significa avere più opportunità di svolgere un’ottima partita e dunque più opportunità di vittoria.

Situazione contraria per i club più piccoli, che possono contare sulla dote calcistica di pochi giocatori, avendo una panchina più debole. La regola dei cinque cambi, nel loro caso, servirebbe poco, diminuendo di fatto la probabilità di vincere i match.

