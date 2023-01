48 ore: la banda Spalletti e Kvara titolare a Milano

48 ore e la sosta mondiale sarà un ricordo. Vecchio. Il tempo nel calcio corre anzi fugge.

48 ore e rivedremo all’opera la banda Spalletti. Il Napoli 5.0.

La curiosità è altissima. Più di Napoli – Monza di Agosto.

Curiosità mista a voglia di conferme. La banda è chiamata alla risposta. Pronti via e c’è l’esame più tosto della facoltà di quest’anno.

Inter al Meazza.

Si va a Milano per tenere la media voti alta, altissima e ribadire al rettore di volere la lode.

Fuori dalle metafore, il Napoli a Milano per stroncare le speranze nerazzurre.

Esame che consente accesso al dottorato più che di maturità.

A questo è chiamato in particolar modo il signor Kvaratskhelia.

Eroe in patria e simbolo in casa partenopea.

Fuori da un po’ per una fastidiosa lombosciatalgia, a Milano, Kvara rientra.

I rumors danno il georgiano come ripreso perfettamente. Fisicamente e mentalmente. Il Napoli senza lui ha vinto comunque ma perde certamente di spunto ed inventiva. Kvara è essenziale, poche chiacchiere.

Inizia una fase di campionato in cui servirà il colpo del fuoriclasse. Non basterà il compito ben fatto, servirà eccellenza.

Kvaratskhelia è chiamato al compito che si fa pubblicare sulla rivista di riferimento. È il momento di comprendere se in casa abbiamo un campione già fatto o uno in divenire.

Kvaratskhelia è essenziale ho detto, ne sono certo. È quella pedina incontrollabile quella corrente che si accende e ti trova impreparato.

Non è un esame di maturità, è l’esame che ti fa accedere al dottorato. Le ambizioni sono alte enormi.

La banda Spalletti va a Milano per mettere in chiaro le cose.

Lo scudetto passa attraverso il mar Tirreno.

Le chiacchiere stanno a zero.

