NAPOLI. LE SCUOLE SONO CHIUSE, E IL MAESTRO TONINO STORNAIUOLO INVENTA LA DAB.

Napoli, la scuola ricomincia, si fa subito festa, i bambini sono felici perchè ricominciano a vivere la loro di vita.

Poi accade che ci si ferma, in una sorta di lockdown, speriamo, momentaneo e si ricomincia con la DAD, ma c’è un maestro Tonino Stornaiuolo, che la stravolge e si inventa la DAB (didattica dai balconi ), non potendo andare a scuola con i suoi alunni, va a piedi dai suoi piccoli allievi, va per i quartieri spagnoli, dove invece dei banchi, ci sono i suoi alunni affacciati ai balconi, e insieme leggono Rodari, ma non si affacciano solo loro, anche la gente comune, dai balconi, dai bassi.

Ecco le sue parole:

… Vengo ora stanco ma super carico, dalla giornata di Dab (didattica ai balconi)…

…la bellezza di vedere i bambini felici, di narrare con e per loro…nelle strade, nei vicoli dai balconi… L’emozione e la gratitudine dei genitori era incontrollabile, ma sono io che ringrazio loro…

…Abbiamo letto Rodari con la gente che si affacciava dai palazzi e dai bassi…

… Eravamo distanziati, mascherati, pochi e nella più totale sicurezza…

… La situazione attuale è delicata e seria, ma noi dobbiamo mostrare ai bambini che le difficoltà, insieme, possono essere superate…

…Non ho tante altre parole perché ancora frastornato dalle emozioni e dagli occhi dietro le mascherine…

Di necessità virtù.

Una sorta di lezione collettiva, stavolta non si canta dai balconi, si ascolta rapiti,

con la voglia di imparare tutti la più grande lezione della vita.

Quella che ha insegnato a noi Rodari :

Vorrei che tutti leggessero, non per diventare letterati o poeti, ma perché nessuno sia più schiavo.”

Quest’anno si festeggiano i 100 anni dalla sua nascita, quale più bel regalo di questo?.Le sue poesie narrate dalla didattica dai balconi di Napoli.

Mariafrancesca Gargiulo