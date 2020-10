SORRENTO RISUONA DI UN’ALTRA NOTA MUSICALE EMANUELE MARIGLIANO.

Sorrento risuona di un’ altra nota musicale Emanuele Marigliano, giovane musicista sorrentino, si è laureato il 16 ottobre 2020 al primo livello di flauto traverso presso il Conservatorio di Musica “San Pietro a Majella” di Napoli, con il maestro Filippo Staiano e al pianoforte Tetyana Sapeshko.

La musica lo ha sempre appassionato sin da piccolo, infatti proprio per questo motivo all’età di 8 anni i genitori – coristi anch’essi – lo iscrivono al coro della Cattedrale di Sorrento “don Antonio Izzo” diretto dal M° Ugo Ercolano, con il quale prende le sue prime lezioni di pianoforte.

Successivamente Emanuele, cantando nel coro, rimane affascinato dal suono dell’organo e dalla musica liturgica e decide così di prendere lezioni dall’organista Rosa Coluccio.

Nel 2010 diventa organista presso la chiesa dei santi Felice e Bacolo (arciconfraternita del Rosario) dove ancora oggi anima le liturgie.

Successivamente studia teoria della musica e solfeggio con vari maestri tra cui il M° Franco Castellano e il M° Rosanna Frasso con i quali apprende le principali nozioni musicali.

Prima della maturità il giovane musicista rimane incantato da un altro strumento musicale: il flauto traverso, che studia prima con il M° Teresa Coccurullo e successivamente con il M° Catello Coppola, che lo prepara per l’ammissione di flauto presso il Conservatorio di Napoli San Pietro a Majella, dove, una volta ammesso, si perfeziona sotto la guida del M° Filippo Staiano.

Nel corso degli anni ha partecipato a numerosi eventi musicali e si è esibito suonando come solista e in diverse formazioni da camera ed orchestrali.

Nel 2011 partecipa come flautista al progetto “Insieme Musicando” sotto la direzione del M° Luigi Di Guida.

Dal 2012 ad oggi Emanuele è volontario presso l’Opera Diocesana Pellegrinaggi della diocesi Sorrento-Castellammare ed ha avuto modo di animare più di una volta la “Messa Internazionale” nella Basilica San Pio X, accompagnato all’organo dal M° Jean Paul Lécot e dal trombettista M° Alain Chérel a Lourdes (Fr).

Nel 2013 prende parte all’orchestra “Euterock” sempre nel ruolo di flautista dove si esibisce anche a Busseto per il bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi sotto la direzione del M° Armando d’Esposito e del M° Alfonso Fiorelli.

Spinto dalla passione per la musica da camera, nell’agosto del 2015 dà vita alla “Complice Armonia ensemble”, grazie alla quale ha modo di esibirsi sempre in qualità di flautista sul territorio della penisola sorrentina e non solo.

Inoltre, grazie alla Complice Armonia ensemble, Emanuele mette in pratica e sviluppa anche doti e tecniche di arrangiamento apprese durante il percorso di studi conservatoriale.

Nel 2015 diventa organista della Cattedrale di Sorrento, incarico che tutt’oggi ricopre.

M. G.

