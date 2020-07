Covid, De Magistris: “Positivi tre turisti a Capri, nessun allarmismo ma controlli rigorosi”

De Magistris, Covid, positivi tre turisti a Capri, nessun allarmismo ma controlli rigorosi

“Non c’è bisogno di allarmismo, di terrorismo odi un nuovo lockdown. C’è però bisogno di muoversi molto bene nelle reti sanitarie territoriali, quelle che la politica ha smantellato in questi anni. E’ importante essere molto attenti a prevenire ad essere responsabili, a controllare e isolare immediatamente i casi positivi. Non allarmarci se dovessimo avere altre notizie di contagi. Questo era un tema assolutamente prevedibile, per ora la situazione, almeno a Napoli, sembra sotto controllo”.