4 Giugno, la festa “triste”

Nelle mani di personalità al limite, piene di sé come solo Aurelio e Luciano, ogni privilegio, ogni momento di gioia può diventare altro.

“Mi si nota di più se vengo o se non vengo”?

Nanni Moretti style.

Dei tifosi, la domanda semplice.

Che bisogno c’era?

Era opportuno dopo 33 anni di lunga, estenuante e battagliera attesa?

No. Non potevano.

I nostri Due protagonisti proprio non potevano attendere oltre.

Facendo sana ironia, l’esigenza per non dire lo stimolo, era divenuto impellente.

Improrogabile.

Così dopo 33 anni, arriva lo scudetto, gli Amanti si separano ed in città va’ in onda la festa monca.

La festa “triste”.

D’altronde questa città non poteva far differentemente, abituata come è a far cose diverse, anomale, uniche e differenti.

Le storie d’amore intense sono sempre Ribelli. Dolcemente impetuose.

Violente di emozioni mai di gesti inconsulti.

La storia d’amore dei nostri Due, ha qualcosa di cavalleresco.

Orgoglio, risentimento, promesse mancate e ritorni di fiamma.

Non potevano star zitti un attimo in più.

Potevano attendere il 4 Giugno i nostri Due attori?

Evidentemente no.

Non potevano in alcun modo rinunciare allo show immediato ed al riflettore sparato addosso.

Nessuno voleva cedere il passo ma la cosa era chiara dalla prima conferenze congiunta.

Troppi due purosangue per la stessa stalla.

Lo show ad ogni costo, prendere o lasciare.

Intanto la città si è organizzata.

3 piazze al momento, una quarta se ne aggiungerà a breve. La festa azzurra.

Che festa sarà?

Che tono prenderà la festa che è festa da più di un mese?

Che volto avrà la festa che sa’ più di separazione e divorzio che matrimonio?

Show a tutti i costi.

Il mercato lo impone, agli interpreti non resta che viverlo. Luccicando.

Per Spalletti l’ultimo applauso, per De Laurentiis il primo del futuro.

Anomalie di un presente tutto napoletano.

Diverso, unico e da scoprire passo passo.

