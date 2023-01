4 cambi con la Samp. Test fondamentale

“Con la Samp almeno 4 cambi”. Spalletti in conferenza lo dice apertamente e ci fa da sponda.

Sponda alla riflessione che avevo porto ai tifosi sulla questione “panchina”.

Il Napoli 5.0 ha una panchina da scudetto?

Luciano ha più volte ribadito il concetto che il Napoli, è competitivo se gira a mille e soprattutto se lo fa in tutti i suoi uomini. Fuori dai denti, se Kvara ed Osimhen girano a marce basse, il Napoli diventa prevedibile se non gestibile. Lobotka non può farle tutte, avevo detto ma fino a questo momento, il Napoli non ha un cambio consono. Ecco che torna la questione cambi e panchina. Gli uomini che Spalletti aveva chiamato “dei 30 minuti”. Simeone, Raspadori, Elmas e Lozano in particolare. Demme e Gaetano, ci spiace ma fino a questo momento sono stati più ospiti che altro.

Genova ed il match con la Samp sono un test importante. Più dell’Inter per certi versi.

Genova più che Milano.

Si è cosi. Perché il Napoli è chiamato ad una verifica. C’è da capire, Luciano, su quanti top players può realmente contare. C’è da capire se Raspadori può sostituire uno tra Kvaratskhelia ed Osimhen quando serve e se Elmas e Lozano possono essere considerati inserimenti che tengono alto lo standard.

4 cambi sono tanti per ogni squadra per il Napoli 5.0 probabilmente un filo troppo ma serve capire. I cambi del Napoli, quelle che onestamente chiamavano riserve, qualche dubbio lo lasciano. In una analisi complessiva e quanto più possibile seria, le panchine altrui ci appaiono più competitive. Abbiamo negli occhi Lautaro Martinez, Correa e Dumfries che subentrano al Meazza.

Soltanto nomi più altisonanti?

Domani a Genova capiremo meglio quanto e come ci si può fidare delle seconde linee.

È importante misurare ogni livello della azienda e dei valori reali dei progetti.

Domani a Genova il test è di quelli fondamentali.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati