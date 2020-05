Con lo scaricabarile non si ripartirà mai

Diciamo la verità: l’emergenza coronavirus è stata gestita a livello politico e burocratico sulla base di un principio fondamentale, lo scaricabarile. Il peso giuridico ed economico del lockdown è così finito sulle spalle delle imprese e dei lavoratori autonomi e le misure finora annunciate hanno creato più problemi che utilità al mondo produttivo.Dal 31 gennaio ad oggi sono stati prodotti, a livello centrale e regionale, 593 provvedimenti normativi, 5 al giorno. Eppure solo venerdì scorso il consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge con le misure quadro per la ripresa delle attività produttive, prevista per oggi. E il decreto legge Rilancio, ribattezzato «Ritardo», con i primi incentivi economici per le aziende, non è ancora riuscito a trovare la strada per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Un caos normativo mai visto, alla base del quale ci sta probabilmente un livello politico assillato unicamente dalle proprie percentuali di consenso e un apparato burocratico impegnato affannosamente ad allontanare da se stesso ogni responsabilità. Quindi, scaricarle su qualcun altro. E la maggior parte di queste vagonate di letame è finita proprio sulle spalle delle aziende, dei lavoratori autonomi, dei commercianti. Che oggi dovrebbero riaprire i battenti, ma a condizioni così gravose e così dense di incertezze che molti operatori economici hanno preferito restare alla finestra. Rinviando l’apertura a tempi migliori. Come dargli torto?A parte l’incertezza del quadro normativo, in cui si intrecciano norme statali, regionali, comunali, spesso approvate un minuto prima della loro applicazione e molto spesso in contrasto tra di loro, una delle poche sicurezze è che, soprattutto in alcuni settori come quelli del turismo o dell’intrattenimento, il mercato di riferimento, causa coronavirus, è solo una piccola frazione di quello di qualche mese fa. Altro punto incontestabile è che il datore di lavoro è responsabile di tutto. E quand’anche abbia applicato meticolosamente i protocolli di sicurezza del 14 marzo e del 24 aprile (talmente rigidi da risultare impossibili in non pochi casi), se uno dei suoi dipendenti dovesse risultare positivo al Coronavirus rischierebbe comunque di dover subire un procedimento penale. Un lavoratore infetto comporta infatti l’avvio di accertamenti da parte dell’Inail e la contestuale comunicazione alla procura della repubblica competente, anche se il contagio è avvenuto fuori dell’azienda, cosa non sempre facile da provare. Il datore di lavoro sarà comunque ritenuto responsabile qualora non sia in grado di dimostrare di avere adottato i sistemi idonei e indispensabili a prevenire l’evento lesivo.A questo proposito un comunicato stampa diffuso venerdì dall’Inail cerca di gettare acqua sul fuoco sostenendo che «si deve ritenere che la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all’andamento epidemiologico, rendano peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro». Di fatto ammettendo, però, che i datori di lavoro sono chiamati a gestire una responsabilità enorme sulla base di conoscenze epidemiologiche scarse e in continuo aggiornamento e di norme ancora più incerte. In realtà è dal 1995 che l’Inail ritiene la «causa virulenta, come causa violenta» ai fini del riconoscimento dell’infortunio sul lavoro. Ed è dal 1996 che, in mancanza di misure di sicurezza, il datore di lavoro risponde in sede civile e penale. Eppure ci sono lavori che non si possono svolgere secondo procedure standardizzate e ripetitive e nei quali è impossibile evitare il contatto interpersonale, oppure non sempre è possibile utilizzare i dispositivi di protezione individuale. In tutti questi casi, e sono numerosissimi, il datore di lavoro deve rischiare la galera?È evidente che, con un approccio ipergarantistico di questo tipo, il sistema economico non ripartirà mai, e il paese sarà invaso non più dalla paura del coronavirus, ma dai cortei di disoccupati e dalla rabbia di chi non sa più come dare da mangiare ai propri figli. Dio ce ne scampi.

fonte ItaliaOggi