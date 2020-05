Napoli, il caso degli ospedali Covid con pochi pazienti: “Serviranno in autunno…”

Covid hospital, corsie vuote e pazienti in calo. In tre tra Napoli, Caserta e Salerno: commissionati, realizzati e allestiti per far fronte alle imprevedibili necessità dettate dalla Sars 2. Ma l’implacabile coronavirus, che da tre mesi sta flagellando il mondo, ha coinvolto in misura molto minore sud Italia e Campania. Tutte e tre i centri sono (fortunatamente, per la remissione del virus) semivuoti.Vediamo la situazione, a partire dai moduli prefabbricati dell’Ospedale del Mare. Le strutture, fatte arrivare appositamente da Padova per ospitare malati gravi provenienti dal territorio campano, dispongono di 6 posti letto di Terapia intensiva, 6 di Terapia Subintensiva di Mecau (Medicina urgenza e accettazione chirurgica), 6 di Nefrologia, 6 di Cardiologia e 6 di Oncologia. Un solo posto letto risultava occupato nella stessa area (adibita oggi ad accogliere soggetti affetti da altre patologie ma reduci dal coronavirus), un paziente con malattia ematologica, mentre altri tre ricoverati, sempre nel Covid center, sono di Medicina interna. Imponente, nonostante la penuria di degenti, la presenza di personale sanitario, medico e infermieristico. Sulle polemiche innescate contro una struttura che avrebbe potuto essere ospitata in uno dei presìdi chiusi ma riattivabili, interviene il governatore. «Puntiamo ad avere 800 posti di terapia intensiva – scrive Vincenzo De Luca In Campania, qualche imbecille ha detto che abbiamo realizzato posti letto ma non sono occupati. Chiediamo scusa al virus se non gli abbiamo fatto compagnia. Ringraziamo il padreterno che non sono occupati al 100 per cento, siamo di fronte all’imbecillità totale. Continueremo a realizzare posti di terapia intensiva per stare tranquilli in autunno per un probabile ritorno del Covid». Le parole del presidente trovano però chi ha ancora da dire qualcosa sulla mancanza di un percorso che all’Ospedale del Mare differenzi Covid e non Covid. La testimonianza. «Una settimana fa, una paziente – racconta un medico – fu ricoverata per patologia gastrointestinale in Medicina e sottoposta a tampone, risultato negativo. Successivamente trasferita in Chirurgia, venne operata di urgenza. Nei giorni del postoperatorio sviluppò una polmonite per cui effettuò prima il test sierologico, risultato positivo, e quindi un nuovo tampone di conferma. Il risultato? Trasferita al Covid Center dove è tutt’ora, ha messo a rischio-contagio il personale al completo della Chirurgia, tant’è che 78 tra medici e infermieri si sono sottoposti a tampone. Eppure avevamo segnalato che la donna presentava problemi respiratori. È fondamentale che ci siano percorsi separati». Ancora. Nei moduli c’è il rischio di “scontrarsi”: un unico corridoio per evitare che “sporco e pulito” si incrocino funziona in una sorta di senso alternato. Si legge in una nota Asl: “Il passaggio deve sempre avvenire sul lato destro, in modo da separare virtualmente il corridoio in due corsie (destra e sinistra), una delle quali risulterà sempre potenzialmente meno contaminata rispetto all’altra, da utilizzare solo in caso di estrema urgenza”. Non è tutto. «Delle due Tac in dotazione, una è rotta e l’altra è utilizzata solo per Covid o sospetti tali, – aggiunge lo specialista poi c’è una Tac di ultima generazione nel Covid center, pure inutilizzata. Pertanto: intasamento e pazienti che aspettano fino a due giorni prima di effettuare l’esame».I Covid territoriali. A Caserta il modulare si trova nel parcheggio del presìdio Sant’Anna (appalto So.Re.Sa). Lavori terminati a inizio maggio, ma diventerà operativo a metà prossima settimana. A Salerno il prefabbricato è nel perimetro del Ruggi (appalto da 2 milioni e 265mila euro per 24 posti di Terapia intensiva). Inaugurato il 28 aprile, è inutilizzato. Ma a Salerno, l’azienda ospedaliera aveva già realizzato il Covid hospital, recuperando l’ex sanatorio Da Procida: un milione e 700mila euro per l’adeguamento del presidio che già ospitava i reparti di riabilitazione, poi trasferiti al Ruggi. Il Da Procida potrebbe contare 122 posti letto, di cui 14 di Terapia intensiva e sub-intensiva. Dimessi i primi tre pazienti guariti, oggi ne ospita dieci.

fonte Repubblica